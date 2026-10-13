الرئيسية / الكرة العالمية

خيتافي يتعاقد مع كارفخال

الإسباني داني كارفخال، لاعب خيتافي الجديد، خلال مشاركته في الحصة التدريبية الأولى مع الفريق، الثلاثاء (المركز الإعلامي - خيتافي)
مدريد - رويترز 2026.10.13 | 03:39 pm

أعلن نادي خيتافي، المنافس ​في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع داني كارفخال حتى نهاية الموسم بعد رحيل المدافع ‌المخضرم عن ‌ريال مدريد ​مجانًا، يونيو ​الماضي.
وخاض اللاعب «34 عامًا» 451 مباراةً مع الريال، وحصد 27 لقبًا كبيرًا، وبات واحدًا بين خمسة ⁠لاعبين فقط فازوا ‌بلقب ‌دوري أبطال أوروبا ست ​مراتٍ.
كذلك ‌خاض كارفخال، الذي قضى ‌موسمًا واحدًا مع باير ليفركوزن الألماني، 51 مباراةً دوليةً مع المنتخب الإسباني، وفاز ‌ببطولة أوروبا عام 2024، ودوري الأمم الأوروبية ⁠2023.
ومن ⁠المقرَّر أن يزور خيتافي، الذي يحتل المركز الـ 14 في الدوري الإسباني برصيد ثماني نقاطٍ من ثماني مبارياتٍ، ريال مدريد، يناير المقبل، ومن المتوقَّع ​أن ​يواجه كارفخال ناديه السابق للمرة الأولى.


تصغير تكبير مشاركة مشاركة
Google News تابع آخر أخبار الرياضية على Google News