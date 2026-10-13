خيتافي يتعاقد مع كارفخال
الإسباني داني كارفخال، لاعب خيتافي الجديد، خلال مشاركته في الحصة التدريبية الأولى مع الفريق، الثلاثاء (المركز الإعلامي - خيتافي)
مدريد - رويترز 2026.10.13 | 03:39 pm
أعلن نادي خيتافي، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع داني كارفخال حتى نهاية الموسم بعد رحيل المدافع المخضرم عن ريال مدريد مجانًا، يونيو الماضي.
وخاض اللاعب «34 عامًا» 451 مباراةً مع الريال، وحصد 27 لقبًا كبيرًا، وبات واحدًا بين خمسة لاعبين فقط فازوا بلقب دوري أبطال أوروبا ست مراتٍ.
كذلك خاض كارفخال، الذي قضى موسمًا واحدًا مع باير ليفركوزن الألماني، 51 مباراةً دوليةً مع المنتخب الإسباني، وفاز ببطولة أوروبا عام 2024، ودوري الأمم الأوروبية 2023.
ومن المقرَّر أن يزور خيتافي، الذي يحتل المركز الـ 14 في الدوري الإسباني برصيد ثماني نقاطٍ من ثماني مبارياتٍ، ريال مدريد، يناير المقبل، ومن المتوقَّع أن يواجه كارفخال ناديه السابق للمرة الأولى.