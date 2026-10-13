من رواندا.. «فورمولا 1» تعود إلى إفريقيا

تعود بطولة العالم للسيارات «فورمولا 1» إلى إفريقيا للمرة الأولى مطلع الثلاثينيات من القرن الجاري عبر جائزةٍ كبرى في رواندا، وفق ما أعلنته الشركة التي تدير سباقات الفئة الأولى، الثلاثاء.

وجاء في منشور للشركة على مواقع التواصل: «تعود سباقات فورمولا 1 إلى إفريقيا باتفاقٍ مدته عشرة أعوامٍ في رواندا».

وتابع: «الجائزة الكبرى الإفريقية جاهزةٌ للانضمام إلى روزنامة البطولة. تطمح فورمولا 1 منذ زمنٍ طويلٍ إلى السباق في إفريقيا، ويأتي إعلان اليوم ليجسِّد أعوامًا من العمل من أجل جمع كل الشروط اللازمة مع الشريك المناسب لتنظيم جائزةٍ كبرى بصورةٍ مستدامةٍ».

وقال بول كاجامي، الرئيس الرواندي، في مؤتمرٍ صحافي: «كانت هذه الشراكة منتظرةً منذ زمنٍ طويلٍ. إنها نجاحٌ ومحطةٌ مهمةٌ للقارة بأكملها، لا سيما للمشجعين الأفارقة. طموحنا أن تفتح هذه الجائزة الكبرى الطريق أمام سباقاتٍ أخرى في إفريقيا، وما نفعله اليوم يثبت أن إشراك الأسواق الإفريقية في المنافسات الرياضية العالمية الكبرى ممكنٌ، ويمكن أن يخلق فرصًا كبيرةً».

وستجرى الجائزة الكبرى الأولى في البلاد عندما تكتمل الحلبة الجديدة في بوجيسيرا، على بُعد 40 كيلومترًا جنوب كيجالي، مطلع العقد المقبل، حسبَ بيان «فورمولا 1».

واستضافت إفريقيا حتى اليوم 24 جائزةً كبرى للبطولة منذ إطلاقها عام 1950، منها 23 في جنوب إفريقيا، كلها على حلبة كيالامي بين 1967 و1993.

ونُظمِّت الجائزة الكبرى الوحيدة الأخرى في القارة بالمغرب عام 1958 على حلبة عين الذئاب في الدار البيضاء.