الشرطة توقف سلمى بعد الضرب والعض في رحلة جوية

أوقفت السلطات الأمريكية الممثلة سلمى بلير بعد مشادةٍ خلال رحلةٍ جويةٍ من لوس أنجليس إلى نيويورك، أسفرت عن إصابة اثنين على الأقل من أفراد طاقم الطائرة، وفق ما أعلنته السلطات، الثلاثاء.

وأوقِفت بطلة فيلمي «ليجالي بلوند» و«كرويل إنتنشنز» في مطار جون إف كينيدي عقب هبوط رحلةٍ تابعةٍ لشركة «دلتا إيرلاينز»، مساء الإثنين، إثر ورود بلاغاتٍ عن راكبةٍ تسبَّبت في أذى جسدي.

وأفادت وسائل إعلامٍ أمريكية بأن بلير لكمت أحد أفراد طاقم الطائرة، وعضَّت آخر.

كذلك ذكرت تقاريرُ بأنها اعتدت لاحقًا على عنصر شرطةٍ وممرضةٍ أثناء نقلها إلى المستشفى.

من جهته، قال مُمثلٌ لبلير: «تعرَّضت سلمى لطارئ طبي أدى إلى السلوك المزعوم، وعند الهبوط تلقَّت رعايةً طبيةً فوريةً، وهي حاليًّا في حالةٍ مستقرةٍ».

وأكد مصدرٌ قضائي فيدرالي، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI» أصدر مذكرة استدعاءٍ بحق بلير، تتضمن اتهاماتٍ بالاعتداء في الطائرة.

ومثلت الفنانة أمام المحكمة بتهمتَي الاعتداء من الدرجة الثانية، وأطلق سراحها بكفالةٍ.

ومن المقرَّر عقد جلسةٍ جديدةٍ للقضية، 19 يناير 2027.

وقال متحدثٌ باسم «دلتا إيرلاينز»: إن الشركة «لا تتسامح مطلقًا مع السلوك غير المنضبط، أو غير القانوني، إذ تظل سلامة عملائنا وأفراد طواقمنا على الدوام في المقام الأول».

وفي 2016، أُخرجت بلير من طائرةٍ على نقَّالةٍ بعد نوبةٍ من السلوك المندفع خلال إحدى الرحلات الجوية.

وقالت الفنانة في مقابلةٍ مع مجلة «فانيتي فير» عقب تلك الحادثة: «مزجت الكحول بالأدوية، ما أفقدني الوعي ودفعني إلى قول وفعل أشياءَ أندم عليها بشدةٍ».

كذلك كشفت في مذكَّراتها، الصادرة عام 2022، عن أنها عضَّت عددًا من المشاهير، من بينهم كايت موس، مشيرةً إلى أن ذلك حدث غالبًا في مواقفَ كانت قد تناولت فيها الكحول.