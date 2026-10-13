بوباس: السعودية بلد عظيم.. وقادرون على كاظمة

وصف الأسترالي آرثر بوباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، السعودية بالبلد العظيم، في بداية حديثه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمقر النادي في الدمام، الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة كاظمة الكويتي ضمن الجولة الافتتاحية من دوري أبطال الخليج.

وقال بوباس: «حضرت إلى السعودية عام 2017، وهي بلدٌ عظيمٌ، وكل شيءٍ فيها مميَّزٌ. لا أنسى أن نعزِّي الشعب السعودي بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الرياض».

وتطرَّق المدرب إلى مواجهة كاظمة بالقول: «بالنسبة لنا، سندخل هذه المباراة بقوةٍ، وبهدف تحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ حتى نُسعد جماهير الاتفاق. نحن جاهزون لها، واستعدادنا مميَّزٌ، وقد قدَّمنا في مباراتنا الأخيرة شوطًا ثانيًا جميلًا، ونريد الاستمرار على هذا النهج، لكنْ علينا التركيز أكثر داخل الملعب، وترجمة الفرص إلى أهدافٍ لتحقيق النقاط الثلاث».

وأضاف: «تحضيراتنا لهذه المواجهة لن تتغيَّر. نحن دائمًا نركز على أسلوب اللعب، وطريقتنا داخل الملعب، وفرض شخصيتنا بغض النظر عن المنافس، الذي نحترمه بالتأكيد. سنلعب كرتنا المعهودة. هناك مبارياتٌ تكون ذات ظروفٍ خاصَّةٍ، لكنْ عليك أن تلعب على التفاصيل».

وردَّ بوباس على سؤال «الرياضية» عن إضاعة الفرص، وهل في الإمكان تغيير مراكز اللاعبين لحل هذه المشكلة بالقول: «الأهداف قادمة».

وذكر المدرب في ختام حديثه: «نحن مقتنعون بطريقة وأسلوب لعبنا، لكنْ الأهم استغلال الفرص، وتحقيق الفوز. سنصل إلى مرمى المنافسين كثيرًا دون تسجيل أهدافٍ، لكنني متأكِّدٌ من أننا سنهز الشباك في المباريات المقبلة».

بدوره، أكد عبد الله الخطيب، مدافع فريق الاتفاق، أنهم عازمون على تحقيق البطولة، لكنَّهم يأخذون كلَّ مباراةٍ منها على حدة.

وأوضح اللاعب: «سنسير في هذه البطولة خطوةً بخطوةٍ، وسنبدأ مع صافرة الحكم، وسنظهر بشكلٍ منافسٍ، وسنقدِّم مستوياتٍ مميَّزةً بهدف تحقيق اللقب».

وأنهى الخطيب حديثه بالقول: «تحقيق المنتخب السعودي لقب خليجي27 بعد غيابٍ طويلٍ أكبر محفِّزٍ لنا. كل لاعبٍ اتفاقي يرغب في تحقيق البطولة، وتسجل اسمه في هذا المنجز».