الهلال.. إنزاجي يريح تمبكتي وناصر ويعيد سافيتش

فضَّل الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، إراحة الثنائي حسان تمبكتي وناصر الدوسري عن المشاركة أمام السد القطري في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تنظم الثلاثاء عند الـ 07:00 مساءً على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، العاصمة القطرية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ تمبكتي والدوسري، إضافة سالم الدوسري «المصاب» والهولندي سامرفيل «الموقوف انضباطيًّا»، لم يرافقوا بعثة الأزرق التي وصلت مساء الإثنين برًا عبر الحافلة إلى الدوحة.

وبيَّن أنَّ إنزاجي سيجري بعض التغييرات في القائمة الأساسية التي سيدخل بها مواجهة الليلة، التي ستشهد عودة علي لاجامي بعد تعافيه من الإصابة العضلية، إضافة إلى الصربي سيرجي سافيتش، الذي غاب عن مواجهة «الكلاسيكو» الماضية أمام الاتحاد لعدم الجاهزية.

ومن المنتظر أن تعود البعثة الهلالية بعد نهاية المباراة مباشرة إلى الرياض، عبر الحافلة، استعدادًا لفتح ملف المواجهة المقبلة أمام الرياض في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، التي تلعب الجمعة المقبل على ملعب «إس إتش جي أرينا» في نادي الشباب.

وكان الهلال افتتح مشاركاته في البطولة القارية بفوز على الغرافة القطري 2ـ1، في المباراة التي لعبت في الرياض الشهر الماضي.