من هي بشاير الغانم الرئيس التنفيذي للعمليات في نادي النجمة؟

من أمانة مجلس الإدارة إلى قيادة العمليات، تخطو بشاير بنت جارالله الغانم في مرحلة جديدة في مسيرتها الإدارية داخل نادي النجمة، بعدما كلَّفتها إدارة النادي بمنصب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات، مع استمرارها في مهامها أمينًا لمجلس الإدارة، في خطوة تستهدف تطوير منظومة العمل المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتعزيز التكامل بين الإدارات.

ويأتي التكليف امتدادًا لمسار مهني راكمت خلاله الغانم خبرة في الإدارة التنفيذية والحوكمة والتنظيم المؤسسي، مستفيدة من تنقلها بين عدد من المهام الإدارية داخل النادي، بدءًا من السكرتارية التنفيذية، مرورًا بأمانة مجلس الإدارة واللجان الدائمة، وصولًا إلى مساعدة الرئيس التنفيذي، قبل أن تتولى مسؤولية أوسع في إدارة العمليات.

بدأت علاقة الغانم بالعمل الإداري في نادي النجمة عام 2022، حين تولت منصب السكرتير التنفيذي، واستمرت فيه حتى 2023، حيث عملت على إدارة المحتوى والتواصل الإعلامي، ودعم الأنشطة والحملات المجتمعية، ضمن مهام أتاحت لها التعرف على آليات العمل المؤسسي ومتطلبات التنسيق بين الإدارات.

وفي العام ذاته، واصلت عملها أمينًا لمجلس الإدارة واللجان الدائمة، وهو الدور الذي تضطلع به منذ 2022، متولية تنظيم أعمال المجلس واللجان، ومتابعة القرارات والإجراءات التنظيمية، إلى جانب الإسهام في تطبيق ممارسات الحوكمة، بما يعزز انضباط العمل الإداري ووضوح المسؤوليات.

ومع انتقالها إلى منصب مساعد الرئيس التنفيذي في 2023، اتسع نطاق مسؤولياتها ليشمل دعم الأعمال التنفيذية والإدارية، والتنسيق بين الإدارات والجهات ذات العلاقة، ومتابعة متطلبات العمل اليومي. وأسهم هذا المسار في إكسابها خبرة مباشرة في طبيعة العمليات الداخلية، وآليات تنفيذ القرارات، والتحديات المرتبطة بتكامل الأدوار بين الوحدات التنظيمية.

وامتدت مسؤولياتها إلى تمثيل النادي في بعض الملفات الإدارية والتعاقدية، إذ أشار الموقع الرسمي لنادي النجمة، في مايو 2026، إلى مشاركتها بصفتها مساعد الرئيس التنفيذي في توقيع اتفاقية لتقديم خدمات صحية مع مركز جلاسكير للرعاية الطبية والتأهيل الطبي.

تستند الغانم في مسيرتها المهنية إلى خلفية أكاديمية تشمل درجة البكالوريوس والماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال «EMBA»، إلى جانب تخصصها في الحوكمة والإدارة التنفيذية والتطوير المؤسسي، وفقًا للسيرة المهنية المرفقة.

وتشمل مجالات خبرتها أمانة مجالس الإدارة واللجان، وإعداد السياسات والإجراءات، وتصميم مصفوفات الصلاحيات، وتنظيم الاجتماعات، ومتابعة مؤشرات الأداء، وتحليل القوائم المالية، فضلًا عن التدريب وتقديم البرامج المهنية.

كما حصلت، بحسب سيرتها المهنية، على اعتماد أمين مجلس الإدارة من أكاديمية الحوكمة، وشهادة مسؤول حوكمة الشركات من أكاديمية لندن للحوكمة والامتثال، إلى جانب برامج متخصصة في الحوكمة بالمنشآت الرياضية، والإدارة التنفيذية للأندية، والتطوير التنظيمي وإعادة الهيكلة، وتحليل القوائم المالية.

ولا تقتصر خبراتها على العمل داخل القطاع الرياضي، إذ تعمل مستشارةً للأعمال والتطوير المؤسسي لدى شركة «صيب لخدمات الأعمال» منذ 2024، كما تعمل مدربة معتمدة «TOT»، في امتداد لاهتماماتها بالتطوير الإداري وبناء القدرات المؤسسية.

تتمثل أبرز ملامح المهمة الجديدة في الانتقال من متابعة الأعمال التنفيذية والإدارية إلى الإشراف على منظومة العمليات بمفهومها الأوسع، بما يشمل تنظيم سير العمل، وتحديد المسؤوليات، وتطوير الإجراءات، وتعزيز التنسيق بين الإدارات، ومتابعة مستوى الإنجاز وفق مؤشرات أداء واضحة.

وتعتزم إدارة النجمة اعتماد آلية لقياس مستوى الإنجاز ومدى تحقق الأهداف الإدارية والتشغيلية، في إطار توجه يستهدف رفع كفاءة الأداء، وتحسين الإجراءات الداخلية، وتنظيم الصلاحيات بين الموظفين والإدارات المختلفة.

وتبرز أهمية هذه الخطوة في طبيعة العمل داخل الأندية الرياضية، التي تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجوانب الفنية والإدارية والمالية والتجارية، إلى جانب سرعة اتخاذ القرار ووضوح المسؤوليات. ومن هذا المنطلق، فإن نجاح قطاع العمليات يرتبط بقدرته على تحويل التوجهات الإدارية إلى إجراءات قابلة للتطبيق والقياس، وضمان تكامل الجهود بين الإدارات، بما ينعكس على كفاءة الأداء المؤسسي.

ويأتي التكليف ضمن تغييرات إدارية يشهدها نادي النجمة خلال الفترة الجارية، تستهدف تطوير آليات العمل وإعادة تنظيم الصلاحيات، في توجه يضع كفاءة التشغيل والحوكمة ووضوح المسؤوليات ضمن أولويات المرحلة المقبلة.

تمثل خبرة الغانم في أمانة مجلس الإدارة أحد الجوانب المرتبطة بمهمتها الجديدة؛ فبينما تركز أمانة المجلس على تنظيم الاجتماعات والقرارات ومتابعة الجوانب التنظيمية، يتسع نطاق قطاع العمليات ليشمل متابعة تنفيذ الأعمال والتنسيق بين الإدارات وقياس النتائج.

ومن هنا، تبرز أهمية الجمع بين الدورين في تعزيز الترابط بين القرارات الإدارية وآليات تنفيذها، شريطة وضوح الصلاحيات والمسؤوليات، وتحديد مسارات العمل، واعتماد مؤشرات دقيقة لقياس الأداء.

وبين خبرة تراكمت داخل النادي وتأهيل متخصص في الحوكمة والتطوير المؤسسي، تبدأ بشاير الغانم مرحلة جديدة تتجاوز فيها متابعة الأعمال الإدارية إلى مسؤولية تشغيلية أوسع، عنوانها تنظيم العمل، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز قدرة الإدارات على العمل ضمن منظومة متكاملة، بما يخدم أهداف نادي النجمة الإدارية والرياضية والاستثمارية.