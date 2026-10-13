تاديتش: الاتفاق صعب.. وكاظمة سيقاتل

أوضح الكرواتي دراجان تاديتش، مدرب فريق كاظمة الكويتي الأول لكرة القدم، أن مواجهة الاتفاق صعبةٌ وقويةٌ، خلال حديثه في المؤتمر الصحافي الذي عُقد بمقر نادي الاتفاق، الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الفريقين ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال الخليج.

وقال تاديتش: «نحترم منافسنا الاتفاق، لكن المباراة لن تكون سهلةً. ثقتنا كبيرةٌ في اللاعبين وفي أنفسنا، وسنقاتل من أجل تحقيق النقاط الثلاث».

وأضاف: «في الدوري الكويتي قدَّمنا مبارياتٍ ومستوياتٍ مميَّزةً، ونتمنى أن تكون محفِّزةً لنا. علينا التركيز داخل الملعب».

وتابع المدرب: «الاتفاق يلعب في دوري كبيرٍ جدًّا، وأنا حضرت من دورياتٍ أوروبيةٍ كبيرةٍ، تعايشت خلالها مع تحدياتٍ صعبةٍ، وتعلَّمت منها الكثير. حاليًّا، كاظمة يتطوَّر، ويقدِّم مستوياتٍ مميَّزةً، لذا ثقتي كبيرةٌ في تقديم أداءٍ قوي خلال منافسات البطولة».

بدوره، شكر شبيب الخالدي، لاعب فريق كاظمة، السعودية على حُسن الضيافة، مقدِّمًا تعازيه بعدما شهدته من سقوط ضحايا خلال الفترة الأخيرة.

وقال اللاعب: «الاتفاق نادٍ كبيرٌ، ويجبر منافسه على احترامه، ويملك لاعبين مميَّزين، لكننا أيضًا حضرنا إلى هنا من أجل تحقيق الفوز والنقاط الثلاث».

وأضاف: «دوري روشن السعودي سريعٌ، ورتمه أعلى من الدوري الكويتي بسبب جودة اللاعبين فيه، لكن هذا الأمر لا يعني أننا سندخل المباراة باستسلامٍ، بل سنقاتل حتى نحقق الفوز».