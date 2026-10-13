محافظ الأحساء يطلع على تقرير مكتب وزارة الرياضة

اطَّلع الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، الثلاثاء، على التقرير الخاص بمكتب وزارة الرياضة في المحافظة للموسم الرياضي 2025ـ2026، وما تضمَّنه من أبرز الأعمال والمنجزات والبرامج والمبادرات الهادفة إلى تطوير القطاع الرياضي فيها.

واستقبل محافظ الأحساء في مكتبه عبد اللطيف بن أحمد العرادي، مدير مكتب وزارة الرياضة في المحافظة.

واستمع الأمير سعود بن طلال إلى عرضٍ موجزٍ عن أبرز المؤشرات والنتائج التي تضمَّنها التقرير، والبرامج والمبادرات والفعاليات الرياضية، والجهود المبذولة لتوسيع نطاق ممارسة الرياضة، وتعزيز المشاركة المجتمعية بالأنشطة الرياضية في المحافظة.

وأكد محافظ الأحساء، أن القطاع الرياضي يحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة، مثنيًا على ما يشهده من تطوُّرٍ، وما يحققه من منجزاتٍ، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير المنظومة الرياضية، وتعزيز المبادرات التي تتيح لأفراد المجتمع فرصًا أوسعَ لممارسة الرياضة، وتسهم في اكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها، بما يعزز جودة الحياة، ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأثنى الأمير سعود بن طلال على جهود مكتب وزارة الرياضة في المحافظة ومنسوبيه في تنفيذ البرامج والمبادرات الرياضية، متطلِّعًا إلى مواصلة العمل، وتكثيف الجهود لتحقيق مزيدٍ من المنجزات، وتعزيز الحراك الرياضي في المحافظة، وتوسيع نطاق الاستفادة من الأنشطة الرياضية لمختلف فئات المجتمع.