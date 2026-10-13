إسبانيا.. نتفليكس تفوز بحقوق مونديال 2030

ستعرض منصة البث نتفليكس جميع مباريات كأس العالم لكرة القدم 2030 للمشاهدين في إسبانيا وأندورا، وفق ما أعلنه عملاق صناعة الترفيه الثلاثاء.

وقالت نتفليكس، في بيان لها: «سنقدم جميع المباريات الـ104 لأكبر مسابقة كرة قدم في العالم في بث مباشر».

وستشارك إسبانيا، حاملة اللقب، في استضافة كأس العالم 2030 مع البرتغال والمغرب، فيما ستجرى ثلاث مباريات في الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي، احتفاءً بمئوية البطولة.

وأضافت نتفليكس «في إطار الاتفاق، ستتاح مباراة واحدة من الجولة في المنافسات للمشاهدة مجانًا في إسبانيا».

وأكدت المنصة أنَّ قناة تلفزيونية وطنية مفتوحة ستعرض أيضًا جميع مباريات إسبانيا، والمباراة النهائية، إلى جانب مباريات أخرى.

ويعزز الاتفاق سياسة نتفليكس في منافسة الناقلين التقليديين على عرض الأحداث الرياضية مباشرة.

وهي المرة الأولى تتمكن فيها المنصة القائمة على الاشتراك من بث كأس العالم للرجال.

وتملك نتفليكس أيضًا حقوق بث نسختي 2027 و2031 من كأس العالم للسيدات في الولايات المتحدة وكندا.