الرياض توقع عقود شراء 94 قطارا

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض توقيع عقودٍ لشراء 94 قطارًا جديدًا لتعزيز أسطول قطار الرياض في مرحلةٍ أولى، ضمن الاستعداد المبكِّر للنمو المستقبلي في حركة التنقُّل بالعاصمة، ومواكبة تطوُّر المدينة واحتياجاتها خلال الأعوام المقبلة، وتوسُّع وجهاتها ومشروعاتها، واستضافتها عددًا من المناسبات العالمية الكبرى، في مقدِّمتها إكسبو 2030 الرياض وكأس العالم 2034، بما يرفع عدد قطارات الشبكة من 183 إلى 277. وسيبدأ تسلُّم هذه القطارات الجديدة على دفعات بدءًا من عام 2028.

وستسهم القطارات الجديدة في رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لشبكة قطار الرياض بنسبة 60% من خلال توجيه القدرة الإضافية إلى المسارات حسبَ حجم الإركاب والطلب المتوقَّع، إذ ترتفع الطاقة الاستيعابية في المسار الأحمر بنسبة 142%، والمسار الأصفر 116%، والمسار الأزرق 60%، إلى جانب زياداتٍ في المسارين البرتقالي 27%، والبنفسجي 16%.

وصُمِّمت شبكة قطارات الرياض منذ البداية لاستيعاب أعدادٍ أكبر من القطارات، والتوسُّع التدريجي في قدرتها مع نمو الاستخدام.

ويأتي تعزيز الأسطول في ظلِّ النمو المتواصل الذي تشهده شبكة قطارات الرياض، التي تجاوز عدد ركابها 300 مليون راكبٍ منذ بدء التشغيل، فيما ارتفع متوسط أعداد الركاب خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 بنحو 25% مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2025.

وتتولى شركتا سيمنز Siemens الألمانية، وألستوم Alstom الفرنسية تنفيذ العقود الخاصة بتعزيز الأسطول، التي تقرب قيمتها الإجمالية من 5.5 مليار ريال، وتشمل نطاقًا متكاملًا من الأعمال والخدمات المرتبطة بالمشروع، بما في ذلك تصنيع القطارات وأنظمتها وتجهيزها.

وسيجري تسلُّم القطارات وفق مراحل التصنيع، ثم إخضاعها للاختبارات والتجارب التشغيلية قبل إدخالها الخدمة تدريجيًّا، حسبَ جاهزية كل دفعةٍ.

ويأتي هذا الاستثمار ضمن جهود الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتطوير منظومة التنقُّل في العاصمة بصورةٍ متكاملةٍ من خلال التركيز على ثلاثة محاور للعمل، تشمل تطوير شبكة الطرق والتقاطعات وشبكة النقل العام والإدارة المرورية، بما يواكب النمو السكاني والعمراني للمدينة، ويعزِّز جاهزية بنيتها التحتية لتلبية احتياجات مدينة الرياض المستقبلية.