الهلال.. مندش يعوض سامرفيل وظهور سافيتش وأكتشيشيك

عاد سلطان مندش، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى التشكيل الأساسي لـ «الأزرق» في غياب زميله الهولندي كريسينسيو سامرفيل أمام السد القطري، الثلاثاء، لحساب ثاني جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويفتقد الهلال جهود سامرفيل بعد إيقافه ثلاث مباريات بموجب عقوبة تأديبية، على خلفية طرده في الجولة الأولى أمام الغرافة القطري.

وتعويضًا له، يشارك مندش، الذي جلس بديلًا في المباراة الأخيرة للفريق أمام الاتحاد، ضمن بطولة دوري روشن السعودي.

وغاب عن لقاء الاتحاد ذاته الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب الوسط، فيما يعود في مواجهة السد، مبعدًا عن التشكيل زميله الفرنسي سايمون بوابري الذي ناب عنه أمام «النمور».

ويظهر في التشكيل التركي يوسف أكتشيشيك، قلب الدفاع، مثلما حدث خلال الجولة الأولى أمام الغرافة، بخلاف وضعه في بطولة دوري روشن التي لم يخض فيها أي مباراة بصفة أساسية.

أيضًا دخل التشكيل محمد كنو، لاعب الوسط، ومتعب الحربي، الظهير الأيسر، بعد الاكتفاء بالمشاركة خلال الشوط الثاني أمام الاتحاد.

وبدخول أكتشيشيك وكنو والحربي التشكيل خرج منه حسّان تمبكتي، قلب الدفاع، وناصر الدوسري، لاعب الوسط، والفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر.

ويغيب تمبكتي وناصر عن القائمة، فيما يجلس ثيو بديلًا على مقاعد الاحتياط، وإلى جواره بوابري، والمهاجم الإيفواري محمد قادر ميتي، وتسعة أسماء محلية.

ويبدأ الفريق العاصمي المباراة بالمغربي ياسين بونو، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار محمد محزري، ويوسف أكتشيشيك، والسنغالي خاليدو كوليبالي، ومتعب الحربي. وفي خط الوسط يلعب محمد كنو إلى جوار سافيتش والبرتغالي روبن نيفيش، فيما تتشكل التوليفة الهجومية من البرازيلي جابرييل مارتينيلي ومندش والإنجليزي أولي واتكينز.

ويبحث الهلال عن انتصاره الثاني في المجموعة بعد الفوز على الغرافة 2ـ1 ضمن الجولة الافتتاحية.