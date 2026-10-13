عبد الحميد.. السعودي الأول في دوري الأبطال

يسجل المدافع الدولي سعود عبد الحميد المشاركة السعودية الأولى في دوري أبطال أوروبا بعد أن وضعه المدرب يانيك كاهوزاك في القائمة الأساسية لفريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم أمام ضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي، الثلاثاء.

وكان الظهير الأيمن جلس على مقاعد البدلاء أمام ليون «2ـ1» الجمعة، للمرة الأولى منذ 48 يومًا بعد تعافيه من الإصابة التي تعرَّض لها في افتتاح المسابقة أمام أوكسير.

وأصيب عبد الحميد في مباراة أوكسير «5ـ2»، التي سجَّل خلالها هدفًا في 22 أغسطس، وشخصت بتجمع دموي وتورم بعضلة الفخذ والركبة، ما استدعى خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف، ليغيب عن مواجهات ستراسبورج ولوريان ولومان وموناكو.

وانتقل عبد الحميد، نجم الهلال السعودي السابق، من روما الإيطالي إلى لانس بنظام الإعارة في أغسطس 2025، قبل أن يُفعّل النادي الفرنسي بند الشراء النهائي في يونيو 2026 وبعقد حتى 2029.

ومنذ وصوله شارك اللاعب في 33 مباراة بكل المسابقات، سجَّل خلالها أربعة أهداف وصنع ثمانية. وتُوِّج بلقب كأس فرنسا في افتتاح الموسم الجديد بعد الفوز على باريس سان جيرمان، بطل الدوري.