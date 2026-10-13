دياش: الناس لا يحبون انتصاراتنا.. وضجيجهم لا يهمنا

دافع البرتغالي روبن دياش، قلب الدفاع وقائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن احتفالاتهم الصاخبة بعد الفوز على ليفربول الأحد، على الرغم من إدانته بارتكاب سلسلة من انتهاكات القواعد المالية للدوري الممتاز وعدم التعاون مع التحقيقات.

وتعرض لاعبو الفريق لصيحات استهجان طوال مباراة الفوز على ليفربول 3ـ0 في أنفيلد لحساب الجولة السادسة، وهو انتصار أبقاه في صدارة الدوري بالعلامة الكاملة، بفارق ثلاث نقاط أمام أرسنال، حامل اللقب.

وكانت تلك أول مباراة لسيتي منذ إدانته بـ 114 تهمة تتعلق بمخالفات لقواعد اللعب المالي النظيف. واستأنف النادي الحكم، لتُخاض كل مباراة للفريق الآن وسط أجواء من الشكوك الكبيرة.

ويستضيف الفريق، الأربعاء، باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الموحدة لدوري الأبطال.

وقال دياش، في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «أشعر فعلًا بأنني أتحدث باسم المجموعة بأكملها، نحن نثق بالنادي.. نحن هادئون جدًّا ومركزون على الاستمتاع بكرة القدم. نعرف الفريق الذي نملكه، ونريد الاستفادة منه إلى أقصى حد، ونريد الفوز، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يشغل أذهاننا».

وتابع: «إذا كان هناك ضجيج أكثر أو أقل، أو أيًا كان سببه، ففي نهاية المطاف يبقى الأمر كما هو، تمامًا كما كان من قبل، لأنَّ الناس لا يحبون أن نفوز ونحن نحب ذلك».

وذكر دياش: «عندما ظهر الخبر شعرنا بأنه ينبغي أن نجري محادثة بمجرد عودتنا. فعلنا ذلك للتأكد من أنَّ الجميع على الصفحة نفسها وأن يكون الجميع مطمئنين ذهنيًّا، ثم مضينا قدمًا».

وحول مواجهة بطل أوروبا الموسمين الماضيين أكد دياش: «إنها مباراة ضخمة والجميع متحمس لها.. سيكون وقتًا رائعًا لنشعر بمدى قوتنا أمام أحد أفضل الفرق في أوروبا، ونحن متحمسون لهذا التحدي، الجميع كذلك».

وأضاف: «أعرف بعض اللاعبين شخصيًّا وأعرف مدى براعتهم. يمكنك أن ترى المرونة التي يتمتعون بها في كل لحظة من المباراة. عليك أن تكون في قمة مستواك لتفوز عليهم، وهذا ما نسعى إليه».