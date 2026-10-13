مورينو: أعرف التعاون جيدا.. المنهالي: «السكري» تغيَّر

أكد الإسباني فيسينتي مورينو، مدرب فريق الريان القطري الأول لكرة القدم، إلمامه التام بمنافسه التعاون الذي يلتقيه، الأربعاء، لحساب الجولة الثانية من ثالث مجموعات دوري أبطال آسيا 2.

وفي مؤتمر صحافي عشية اللقاء قال: «تنتظرنا مباراة مهمة، ولدينا طموح كبير في هذه البطولة»، مضيفًا: «أعرف التعاون جيدًا، وسبق لي مواجهته، وأدرك أننا سنخوض مباراة صعبة أمامه».

وتابع: «لدي يقين بأننا سنقدم عملًا جيدًا ونظهر بصورة مميزة، وطموحنا دائمًا الظهور بأفضل مستوى في جميع المسابقات».

وشدد على اهتمامه بهذه البطولة مثل غيرها قائلًا: «نركز على الدوري ودوري أبطال آسيا 2 وكأس الأمير، ونسعى إلى المنافسة بقوة وتحقيق الفوز في جميع البطولات».

وعن الظروف، التي يمر بها التعاون، وإمكانية استغلالها، قال: «صحيح أن التعاون يمر بفترة صعبة، لكننا نعرف جودته جيدًا، كما يقوده جهاز فني قدير».

وخلال المؤتمر ذاته، تحدث أحمد المنهالي، ظهير أيسر الفريق، معبرًا عن تضامنه مع الشعب السعودي بعد الاعتداء الغاشم على مطار الرياض.

وقال: «أعزي الشعب السعودي فيما حدث خلال الأيام الماضية»، وزاد: «سنواجه غدًا فريقًا قويًا. التعاون كان من أفضل الأندية السعودية العام الماضي، ويمر حاليًا بفترة غير جيدة ويشهد تغييرًا على المستوى الفني، لكن ذلك لا يمنعنا من التعامل معه بكل جدية».

وتعادل التعاون في الجولة الأولى خارج ملعبه مع النهضة العُماني، فيما فاز الريان على الفيصلي الأردني.