رازوفيتش: انتصار واحد يعيد الثقة.. المفرج: الريان فريق كبير

شدَّد الصربي فوك رازوفيتش، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، على أهمية تصحيح المسار خلال المرحلة المقبلة، مع تحقيق التوازن بين البطولات الثلاثة التي يخوضها «سكري القصيم» في الموسم الجاري.

وشرح المدرب خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، عشية مواجهة الريان القطري ضمن الجولة الثانية من ثالث مجموعات دوري أبطال آسيا 2: «سأتحدث بصراحة، هدفنا الآن إيجاد التوازن للفريق، خاصة أننا نشارك في ثلاث بطولات، ونسعى للذهاب بعيدًا في كل بطولة، ففي كرة القدم كل شيء ممكن».

وأضاف: «تحدثنا مع اللاعبين حول هذا الأمر، ومتفائلون دائمًا بقدرتنا على الخروج من الدوامة التي يمر بها الفريق».

وتابع: «نحتاج إلى استعادة الثقة من خلال تحقيق انتصارين أو حتى انتصار واحد على الأقل، ونعمل يوميًا مع اللاعبين على تطوير الفريق في جميع الخطوط».

وأردف: «لدي ثقة كبيرة في فريقي، فاللاعبون محترفون ويمتلكون إمكانات كبيرة، وقادرون على الاستفاقة».

وعن غياب المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، قال: «غيابه مؤثر، لكن هذه أحكام اللعبة».

واستهلَّ متعب المفرج، مدافع الفريق، حديثه خلال المؤتمر ذاته بالإشارة إلى الاعتداء الغاشم الذي استهدف مطار الرياض، وقال: «حفظ الله المملكة العربية السعودية، ورحم الله كل من توفي، وشفى كل مريض».

وأضاف: «نواجه الريان، وهو فريق كبير نحترمه، وكل تركيزنا ينصب على تحقيق النقاط الثلاث. وبدعم جماهيرنا سنحقق هدفنا ونعود أقوى».

واختتم حديثه قائلًا: «الاحترام متبادل بين الفريقين، وصحيح أننا نمر بظروف صعبة خلال الفترة الماضية، لكننا نعد جماهيرنا بتصحيح الوضع. نحن لا شيء دون جماهيرنا، ونتمنى حضورهم ووقوفهم معنا في المباراة».

وتعادل التعاون في الجولة الأولى خارج ملعبه مع النهضة العُماني، فيما فاز الريان على الفيصلي الأردني.