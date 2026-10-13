ماريسكا: مواجهة باريس تحدّ كبير

شدد الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، على حاجتهم إلى تقديم مباراة مثالية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، الأربعاء، على ملعب الاتحاد، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الموحدة لدوري الأبطال.

واستهل سيتي بطل نسخة 2023، موسم «الأبطال» بالفوز على بورتو البرتغالي خارج ملعبه 2ـ0. كما يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز بالفوز في جميع المباريات الست، وآخرها بثلاثية نظيفة على ليفربول في «أنفيلد»، على الرغم من الأجواء العدائية من الجمهور على خلفية إدانة النادي بمخالفة القواعد المالية.

وقال ماريسكا، الذي خلف الإسباني بيب جوارديولا في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «لا يساورني الشك في حجم الاختبار الذي ينتظرنا أمام باريس».

وأضاف: «الرسالة واضحة تمامًا. نحن بحاجة إلى مباراة مثالية لأنهم أفضل فريق في أوروبا في هذه اللحظة.. لقد فازوا بآخر نسختين من دوري الأبطال، وهذا يدل على مدى جودتهم لذا نحن بحاجة إلى مباراة مثالية، ولكن في الوقت نفسه، إذا لعبنا بأفضل ما لدينا، يمكننا التغلب عليهم».

وعلى الرغم من فوز الفريق بالمباريات السبع التي خاضها حتى الآن يصر ماريسكا أن هناك العديد من المجالات التي تحتاج تطوير. وقال: «نحن بحاجة إلى تحسين العديد من الأشياء بالتأكيد، خاصة الطريقة التي نحاول بها الهجوم والدفاع».