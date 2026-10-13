إيليخينيا وريوس يعودان.. وفينالدوم أساسيا

يسجل الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ظهوره الأول في القائمة الأساسية عندما يقود وسط «النمور» أمام شباب الأهلي الإماراتي، الثلاثاء، على ملعب الإنماء في جدة ضمن ثاني جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ودخل فينالدوم القائمة الأساسية بعد أن لعب بديلًا في المباريات الثلاث الماضية، وآخرها مواجهة الهلال التي خسرها فريقه 2-3 في قمة الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وشهد التشكيل الأساسي للفريق الاتحادي أيضًا عودة النيجيري جورج إيليخينيا والكولومبي ريتشارد ريوس بعد غيابهما عن لقاء الهلال الماضي.

واعتمد الألماني ينس فيسينج، مدرب الاتحاد، على تشكيلة أساسية طالتها أربعة تغييرات مقارنة بالتي بدأت مباراة الشمال القطري في الجولة الأولى من منافسات البطولة القارية.

وتضمنت التغييرات مشاركة كلٍ من كارلو سيميتش، وأحمد الجليدان، والهولندي فينالدوم، وإيليخينيا بدلًا من حسن كادش ومهند الشنقيطي، وأحمد الغامدي، والجزائري حسام عوار.

وفضلًا عن الرباعي، تتألف تشكيلة الفريق الاتحادي من: الصربي بريدراج رايكوفيتش حارس المرمى، البرتغالي دانيلو بيريرا، فارس عابدي، السنغالي ديون لوبي، الهولندي ستيفن بيرجوين، والمغربي يوسف النصيري.

ووضع الألماني 11 لاعبًا على دكة البدلاء في مقدمتهم الجزائري عوار ومختار علي، فيما استبعد أحمد الغامدي من حساباته بعد أن كان ضمن خياراته طوال المباريات الماضية.

واستهل الاتحاد مشواره الآسيوي بالتعادل 1ـ1 مع الشمال القطري، بينما افتتح شباب الأهلي مسيرته بالفوز 1ـ0 على تراكتور الإيراني.

ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل أفضل ثمانية أندية من منطقتي الشرق والغرب إلى دور الـ16، علمًا أن الأدوار الإقصائية بدءًا من دور الثمانية وصولًا إلى النهائي ستلعب بنظام التجمع في السعودية.