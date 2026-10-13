نيوم يغيّر 7 أمام شعب حضرموت

أجرى الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، سبعة تغييرات على تشكيلة فريقه الأساسية أمام شعب حضرموت اليمني، الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال الخليج للأندية، مقارنةً بمواجهته الأخيرة أمام الحزم، التي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

واحتفظ الجهاز الفني بأربعة لاعبين فقط من التشكيلة السابقة، الفرنسي ألكسندر لاكازيت، ومواطنه مالانج سار، الأرجنتيني فالنتين فادا، ومهند السعد، فيما دفع بسبعة أسماء جديدة، يتقدمهم البرتغالي لويس ماكسيميانو في حراسة المرمى، محمد البريك، خليل العبسي، مهند أبو طه، فيصل الغامدي، محمد وليد، وسعيد بن رحمة.

وكان نيوم قد بدأ مواجهة الحزم بتشكيلة ضمت بولكا، والعييري، وسار، وزيزي، وإسلام هوساوي، ومهند آل سعد، وفادا، وكوني، وماسوراس، ولاكازيت، وكامارا.

ويسعى نيوم إلى تحقيق انطلاقة إيجابية في مشاركته الخليجية الأولى، وحصد النقاط الثلاث أمام الفريق اليمني.