الزلفي يتمسك بـ«الثاني».. والجبلين يعاقب الصقر

تمسك فريق الزلفي الأول لكرة القدم بالمركز الثاني في ترتيب دوري الدرجة الأولى للمحترفين، بفوزه 2-0 على مضيفه البكيرية، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة السابعة التي شهدت أيضًا انتصار الجبلين على مضيفه الصقر 3-1، الثلاثاء.

وعلى ملعب نادي البكيرية في القصيم تقدم الكونغولي بين مالانجو لاعب الزلفي بالهدف الأول لصالح فريقه عند الدقيقة 30 انتهى عليه الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ضاعف مطير الزهراني النتيجة بضربة رأسية بعدما ارتقى لركلة ركنية عند الدقيقة 60 لتنتهي المواجهة بفوز الزلفي بثنائية نظيفة.

ورفع الزلفي رصيده إلى 13 نقطة بفارق 5 نقاط عن العلا المتصدر، فيما بقى البكيرية برصيد نقطتين في المركز الثامن عشر (الأخير) بعدما تلقى الخسارة الخامسة الموسم الجاري.

ويستضيف الزلفي نظيره العلا في قمة مباريات الجولة الثامنة، الإثنين المقبل، وبعدها بـ24 ساعة يحل البكيرية ضيفًا على العروبة ضمن الجولة ذاتها.

وفي مباراة ثانية قلب فريق الجبلين تأخره بهدف أمام الصقر إلى فوز 3-1 خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وتقدم البرازيلي روني داسيلفا لاعب الصقر لأصحاب الأرض عند الدقيقة 29، قبل أن يدرك النيجيري رشيد اكانبي التعادل للضيوف عند الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني ضاعف البرازيلي إينو سانتوس لاعب الجبلين النتيجة لفريقه عند الدقيقة 57، وفي الوقت بدل الضائع أمن حسن المجحد النتيجة بهدف ثالث مستغلًا خطأ دفاعيًا عند الدقيقة 90+6.

ورفع الجبلين رصيده إلى 12 نقطة وقفز إلى المركز الثالث، بينما بقي الصقر عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.

ويحل الصقر ضيفًا على الرائد الإثنين المقبل، بينما يلاقي الجبلين مضيفه جدة في ختام مباريات الجولة الثامنة.