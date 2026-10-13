رئيس اتحاد التايكوندو يطمئن على صباح

اطمأن المهندس عبد الله الحربي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو، على صحة صباح عسيري لاعبة المنتخب السعودي ونادي الشباب، إثر تعرضها لإصابة جرّاء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي.

ونقل رئيس الاتحاد للاعبة تمنيات أسرة التايكوندو السعودي لها بالشفاء العاجل، مؤكدين وقوف الاتحاد إلى جانبها وتقديم الدعم اللازم لها حتى تستعيد عافيتها وتعود إلى ميادين التدريب والبطولات.

وقال الحربي: «الحمد لله على سلامة ابنتنا صباح عسيري، سلامة لاعبينا ولاعباتنا تأتي في مقدمة أولويات الاتحاد، وسنظل إلى جانبها حتى تتجاوز هذه الإصابة وتعود أقوى لتمثيل الوطن في المحافل الرياضية».

من جانبها، ثمّنت اللاعبة صباح عسيري هذه الزيارة والاهتمام، معبّرة عن شكرها وتقديرها لرئيس الاتحاد، ولعلاء الحربي المدير التنفيذي، الذي رافق رئيس الاتحاد خلال الزيارة، مؤكدة أن هذه الوقفة أسهمت في رفع معنوياتها.