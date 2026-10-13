انطلاقة هلالية مكررة 6 مرات تسقط السد

أسقط فريق الهلال الأول لكرة القدم منافسه السد القطري على أرضه، الإثنين، بهدفين نظيفين، ضمن ثاني جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، محققًا العلامة الكاملة من أول مباراتين له في المسابقة للنسخة الثالثة على التوالي، وللمرة السادسة تاريخيًا منذ استحداث المحفل القاري عام 2003.

وجاء الهدف الأول عن طريق المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز في الدقيقة 40، والثاني بتوقيع البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، من ركلة جزاء «د65».

وسجّل الهلال انتصارًا جديدًا له ضمن البطولة، بعدما افتتح مشواره بالفوز على الغرافة القطري في الرياض بنتيجة 2ـ1.

وسبق للفريق العاصمي الفوز بمباراتيه الأوليين على الأقل ضمن البطولة أعوام 2010 و2019 و2022 إضافة إلى النسخ الثلاث الأخيرة شاملة الجارية.

ورفع رصيده إلى 6 نقاط بالتساوي مع العين الإماراتي والاستقلال الإيراني المتقدمين عليه بفارق الأهداف.

وسيخوض الهلال مباراته ضمن الجولة الثالثة في قطر أيضًا أمام الشمال، 27 أكتوبر الجاري.