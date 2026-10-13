الأربعاء.. قرعة السوبر السعودي في الكويت

تُسحب قرعة كأس السوبر السعودي في القاعة الماسية بفندق سانت ريجيس في الكويت، الأربعاء، بحضور الدكتور طارق الجلاهمة، وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الكويتي، والشيخ أحمد اليوسف، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وماجد آل صاحب، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى جانب ممثلي الأندية الأربعة المشاركة، النصر، الأهلي، القادسية، والخلود.

وتنطلق مراسم القرعة عند الساعة الـ 1:00 ظهرًا، بعرض مرئي عن البطولة، تعقبه كلمة لمدير البطولة، قبل استعراض آلية القرعة وبدء مراسم السحب.

ويشارك في سحب القرعة علي مروي وبشار عبد الله، نجما الكرة الكويتية السابقان، إلى جانب نعيم البكر، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتستضيف الكويت منافسات كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر المقبل، بمشاركة أربعة أندية تتنافس على لقب البطولة.