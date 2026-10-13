أخضر الطاولة يجري التدريب الأول في ناجويا

أجرى المنتخب السعودي لكرة الطاولة البارالمبية، الثلاثاء، أول حصة تدريبية في اليابان، استعدادًا لمنافسات دورة الألعاب البارالمبية الخامسة، التي تستضيفها مدينة ناجويا اليابانية، الجمعة المقبل، وحتى الـ 24 من أكتوبر الجاري.

ويمثل أخضر الطاولة في الدورة مريم المريسل، وزهراء آل طالع، وراكان السالمي، وإبراهيم حسن.

من جهة أخرى، وصلت في اليوم ذاته منتخبات فريق السعودية لألعاب القوى، والدراجات، والبوتشيا، حيث استقروا فور وصولهم في مقر بعثة فريق السعودية، على أن يؤدوا تدريباتهم الأربعاء.

وطبقًا لحساب فريق السعودية على منصة «إكس» تشارك السعودية في الدورة، بواسطة 41 لاعبًا ولاعبة، في رياضات: ألعاب القوى البارالمبية، والريشة الطائرة البارالمبية، والبوتشيا، والدراجات البارالمبية على الطريق والمضمار، ورفع الأثقال البارالمبي، والسباحة البارالمبية، وكرة الطاولة البارالمبية، والتايكوندو البارالمبي.

يذكر أن السعودية حققت 27 ميدالية في دورات الألعاب الآسيوية البارالمبية «7 ذهبيات، 13 فضية، 7 برونزيات»، بداية بنسخة جوانزو 2010م التي تحقق فيها 6 ميداليات «1 ذهبية، 4 فضيات، 1 برونزية»، وأربع ميداليات في إنشون 2014م «ذهبيتين، فضيتين»، و8 ميداليات في جاكرتا 2018م «ذهبيتين، 3 فضيات، 3 برونزيات»، وتسع ميداليات في هانجتشو 2022 «ذهبيتان، 4 فضيات، 3 برونزيات».