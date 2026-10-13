الخليج ينتظر فحوصات موريس وكريسبو

تُحدِّد فحوصات طبية إضافية سيخضع لها اللوكسمبورجي أنتوني موريس، حارس مرمى فريق الخليج الأول لكرة القدم، وزميله البرتغالي ميجيل كريسبو، لاعب الوسط، فرص مشاركتهما أمام الفيحاء، الخميس المقبل، ضمن تاسع جولات دوري روشن السعودي.

ووفق مصادر خاصة بـ «الرياضية» لا يزال موقف الحارس وزميله من المشاركة معلقًا، بعد مغادرتهما الملعب مصابين خلال المباراة الماضية أمام الاتفاق ضمن الجولة الثامنة.

وكشفت المصادر عن خضوعهما لفحوصات أولية، وستُستكمل بأخرى متقدّمة لتقييم الحالة بدقة وتقدير مدى إمكانية لحاقهما بلقاء الفيحاء.

واستأنف الفريق تحضيراته، الثلاثاء، استعدادًا للمباراة تحت إشراف المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، الذي استهل الحصة التدريبية باجتماع فني عبر الفيديو، قبل الانتقال إلى صالة الحديد لأداء فقرة الإحماء والتهيئة البدنية، وتلتها التمارين الميدانية اللياقية والفنية على أرض الملعب.