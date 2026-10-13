دورة شنغهاي.. زفيريف يبلغ ربع النهائي

تغلب الألماني ألكسندر زفيريف على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك بعد مباراة شاقة حُسمت بنتيجة 7-6 (8-6) و4-6 و7-6 (7-1)، الثلاثاء، في دورة شنغهاي لكرة المضرب، محققًا فوزه الأول منذ ضمانه إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي.

وسيلتقي الألماني صاحب الـ 29 عامًا مع الأسترالي أليكس دي مينور في الدور ربع النهائي بعد فوز الأخير على الروسي كارن خاتشانوف 6-3 و6-4.

وقال زفيريف مخاطبًا الجماهير: «كانت مباراة صعبة للغاية، عانيت بعض المشكلات البدنية، ولذلك ربما كنت أبطأ».

وكان زفيريف، المصنف الثاني عالميًا حاليًا، قد ضمن إنهاء العام في صدارة التصنيف بعد خسارة الإسباني كارلوس ألكاراز، الثالث عالميًا، أمام البلجيكي زيزو بيرجس في شنغهاي الإثنين الماضي.

ووصف زفيريف هذا الإنجاز الثلاثاء بأنه «أمر مميز»، قائلًا إن الشعور به يختلف عن الفوز بالبطولات، مضيفًا أنه يتطلع إلى المسؤولية التي تفرضها هذه المكانة.

وفي مباراة ثانية، تأهل الفرنسي أرتور جيا، المصنف 56 عالميًا، بعدما تغلب على التشيكي ياكوب منشيك الخامس عشر 7-6 (7-4) و6-4، مواصلًا عروضه القوية بعدما أقصى الأمريكي بن شيلتون الرابع من الدور الثالث.

وسيواجه جيا في الدور المقبل الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش السادس والعشرين الذي تغلب بدوره على البولندي هوبرت هوركاتش 1-6 و6-3 و7-6 (8-6)، ضمن مسعى الفرنسي لبلوغ الدور نصف النهائي في إنجاز غير مسبوق في مسيرته.

ويواصل جيا خطف الأضواء في أول مشاركة له بدورة ضمن فئة الألف نقطة، بعدما حقق فوزًا لافتًا في الدور الثالث على شيلتون وصيف النسخة الأخيرة من فلاشينج ميدوز.