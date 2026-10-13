سبورتنج يسقط لانس.. وصباح يفاجئ سلافيا

خسر فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم مباراته الثانية في دوري الأبطال الثلاثاء بسقوطه أمام ضيفه سبورتنج البرتغالي بهدفين نظيفين.

بدأ سبورتنج المشوار بالفوز على ضيفه غلطة سراي التركي 3-1، قبل أن يكسب مضيفه الفرنسي بهدفي الكولومبي لويس سواريز بعد تمريرة من الأسترالي نستوري إيرانكوندا «22» والدولي الإيطالي عيسى دومبيا بتمريرة من الدنماركي سيلاس أندرسن «74».

وكان لانس استهل مبارياته بالفوز خارج ملعبه على سلافيا براغ التشيكي «3-2».

وشارك الدولي السعودي سعود الحميد مع فريق لانس للمرة الأولى منذ 22 أغسطس بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في افتتاح مباريات الدوري الفرنسي أمام أوكسير وهي المباراة التي سجل فيها أحد أهداف الفوز «5-2».

ولعب عبد الحميد أساسيًا قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 68 وحل مكانه ميشال سكوراس. وبحسب «سوفا سكور» حصل على تقييم 6.8. مع 21 تمريرة ناجحة من 25 وبدقة بلغت 83 في المئة.

وفي مباراة أخرى، سجل فريق صباح الأذري، الوافد الجديد على المسابقة، مفاجأة كبيرة بفوزه على سلافيا براغ التشيكي بهدفين نظيفين، من توقيع الجامايكي كاهيم باريس «49» والرواندي جوي لانس-ميكلز «88».

وهذا هو الفوز الأول للفريق الأذري في المسابقة التي تأهل لها للمرة الأولى، بعدما خاض ثماني مباريات بين ذهاب وإياب في الأدوار التمهيدية، ليضع خلفه بدايته الصعبة وخسارته افتتاحًا أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي 0-4.