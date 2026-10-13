ترحيل 3 مباريات.. كلاسيكو الأهلي والنصر يتأجل 5 أشهر

تأجلت مباراة الكلاسيكو بين فريقي الأهلي والنصر نحو خمسة أشهر، فيما رُحّلت مواجهتا الرياض والهلال، والاتحاد والشباب، شهرين عن موعدهما الأصلي، حسبما أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الثلاثاء، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وأشارت الرابطة، في بيان، إلى تعديل مواعيد المباريات الثلاث، المجدولة ضمن تاسع جولات دوري روشن السعودي، لـ «اعتبارات لوجستية».

وحدَّدت السبت 19 ديسمبر موعدًا لمباراتي الرياض والهلال، والاتحاد والشباب، بدلًا من الجمعة المقبل كما كان مقررًا في الأصل. أمّا مباراة الأهلي والنصر فحُدِّد لها السبت 6 مارس 2027، بدلًا من الخميس المقبل.

وحسب البيان، ستستمر بقية مباريات الجولة التاسعة وفق مواعيدها المعتمدة دون تغيير.

وأفادت الرابطة بأن تحديد المواعيد الجديدة جاء وفق اعتبارات لوجستية، مع مراعاة الحد الأدنى لفترات الراحة بين المباريات، والمتطلبات التشغيلية والتنظيمية المرتبطة باللعب.