نيوم يبدأ مشواره الخليجي برباعية

حقق فريق نيوم الأول لكرة القدم فوزه الأول في بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، بعد تجاوزه ضيفه شعب حضرموت اليمني بأربعة أهداف دون مقابل، الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

وافتتح الفرنسي ألكسندر لاكازيت التسجيل لنيوم عند الدقيقة «12»، قبل أن يضيف الجزائري سعيد بن رحمة الهدف الثاني بعد أربع دقائق «16»، وعزز محمد الدوسري تقدم فريقه بالهدف الثالث عند الدقيقة «23»، فيما عاد لاكازيت ليحرز هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة «45+1».

وسجل نيوم ظهوره الأول في البطولات الخارجية عبر المشاركة الخليجية، إذ أوقعته القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب شعب حضرموت اليمني، والدحيل القطري، والشباب العماني.

وتُستكمل مواجهات الجولة الأولى من المجموعة ذاتها، الأربعاء، بلقاء يجمع الدحيل القطري والشباب العماني.

ويحل نيوم ضيفًا على الشباب العماني في مسقط، الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الثانية، فيما يواجه شعب حضرموت نظيره الدحيل القطري، الأربعاء 28 من الشهر ذاته.