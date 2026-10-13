الموسم الثاني آسيويا.. الاتحاد دون انتصار في أول جولتين

عجز فريق الاتحاد الأول لكرة القدم عن تحقيق الانتصار في أول مباراتين بدوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الثاني تواليًا، بعد خسارته أمام ضيفه شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 1ـ2، الثلاثاء، على ملعب الإنماء في جدة ضمن الجولة الثانية من منافسات مجموعة الغرب.

وتكبد الفريق الاتحادي الخسارة الأولى في البطولة القارية بعدما استهل مشواره بالتعادل 1ـ1 مع الشمال القطري في الجولة الأولى، مكررًا سيناريو النسخة الماضية التي لم يعرف فيها الفوز خلال الجولتين الأولى والثانية، إذ تلقى خسارتين متتاليتين من الوحدة الإماراتي 1ـ2 ومواطنه شباب الأهلي 0ـ1.

وتأخر الفريق الجداوي في النتيجة أمام شباب الأهلي خلال مجريات الشوط الأول، بعدما استقبل هدفين حملا توقيع سردار أزمون عند الدقيقتين 7 و16، وفي الشوط الثاني تمكن من تقليص الفارق عبر الكولومبي ريتشارد ريوس في الدقيقة 66، لكن الهدف لم يكن كافيًا لتفادي الخسارة الثانية على التوالي في الموسم الجاري، بعد سقوطه في الكلاسيكو أمام الهلال 2ـ3 السبت الماضي في قمة الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

واكتفى الاتحاد بنقطة وحيدة بعد مرور جولتين من البطولة الآسيوية، فيما رفع الفريق الإماراتي رصيده إلى 6 نقاط.