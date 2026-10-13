الطبيب يمنح العقيدي خيارين

منح الطبيب المعالج لحالة الدولي نواف العقيدي، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، في بريطانيا، خيارين بعد الكشف الطبي الذي خضع له في أحد المراكز الطبية المتخصصة في لندن من أجل تحديد نوع الإصابة التي يعاني منها وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الخيار الأول الذي أشار إليه الطبيب يعتمد على التأهيل في موضع الإصابة لمدة 4 أسابيع، لكن نسبة عودة الألم بعد التأهيل من جديد تصل إلى 50 في المئة، فيما الخيار الثاني يعتمد على إجراء عملية جراحية، بعدها يخضع إلى تأهيل تتحدد معه مدة الغياب.

وكانت «الرياضية» ذكرت الجمعة الماضي وفق مصدرها الخاص، أن العقيدي غادر إلى بريطانيا للكشف عن إصابته لدى أحد الأطباء المختصين في حالته وتحديد فترة التأهيل والعودة.

ويعاني الحارس الدولي من إصابة تمزق في مرفق اليد تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي في «خليجي 27» التي حقق الأخضر لقبها.

وسقط العقيدي على أرضية الملعب في الدقيقة 78 خلال الانتصار على الكويت 1ـ0 في أولى مواجهات الأخضر في البطولة أثناء محاولته إبعاد كرة عرضية عقِب تنفيذ ضربة حرة تسببت في مغادرته معسكر الأخضر.