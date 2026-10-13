إنريكي: ألقاب سيتي مستحقة لأنها من الملعب

دافع الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، عن مانشستر سيتي الإنجليزي الذي أدين بـ 114 مخالفة للقواعد المالية الخاصة بالدوري الممتاز بين 2009 و2018، معتبرًا أنه يستحق ألقابه التي أحرزها خلال تلك الفترة.

ورغم أن النادي استأنف القرار، طالب كثر في إنجلترا بسحب الألقاب التي أحرزها بين 2009 و2018، بينها ثلاثة في الدوري.

وقال إنريكي في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، عشية مواجهة سيتي الأربعاء بدوري الأبطال: «علينا انتظار القرار النهائي من الجهات التي يتعين عليها اتخاذه. وآمل أن تنتهي الأمور بشكل جيد بالنسبة لمانشستر سيتي، لأني أعتقد أن ما قدمه خلال تلك الأعوام على أرض الملعب كان مذهلًا».

وأضاف: «الألقاب التي نفوز بها على أرض الملعب تبقى هناك. إنهم يستحقون الفوز بها، وآمل أن يتمكنوا من تجنب هذه العقوبة. هذا هو شعوري».

كما قلل المدرب الإسباني من أهمية هذه المواجهة، مذكرًا بأن الموسم الأوروبي سيتحدد فعليًا اعتبارًا من الربيع وليس في الخريف.

وأوضح: «هذه النتيجة التي ستتحقق الأربعاء لا علاقة لها بما سيحدث في المستقبل. بعد يناير، إنه الشهر الذي يمكن فيه رؤية المستوى الحقيقي للفريق... بعد خمسة أو ستة أشهر، يصبح الأمر مختلفًا تمامًا. تتغير الكثير من الفرق».

واستدرك قائلًا: «لكنها مباراة مثيرة للاهتمام في هذا التوقيت، ومن الممتع مشاهدتها. كما أنها تشكل حافزًا لنا لمحاولة اللعب مجددًا بالمستوى الذي نريده».

وتبنى عثمان ديمبلي الذي حضر المؤتمر الصحافي قبل مدربه بدقائق، النهج نفسه قائلًا: «لن نبعث برسالة إلى كل أوروبا، فما زلنا في شهر أكتوبر. الموسم لا يزال طويلًا».

وأضاف: «من المهم بالنسبة لنا أن ننهي دور المجموعة الموحدة ضمن الثمانية الأوائل، حتى لو أن خوض الملحق لا يزعجنا، فقد خدمنا ذلك جيدًا»، في إشارة إلى لقبي الفريق اللذين تُوّج بهما في الموسمين الماضيين بعد خوض الملحق للتأهل إلى ثمن النهائي.

وكان حامل لقب الموسمين الماضيين افتتح مبارياته الموسم الجاري في البطولة بالفوز على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 6ـ1 في التاسع من سبتمبر الماضي.