مورينيو: مباراة روما أهم من رأيي في الحكام

أكّد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، ثقته في التحكيم الإسباني والأوروبي، رغم انتقاداته الحادة للحكام الموسم الجاري، عشية مواجهة مضيفه روما الإيطالي لحساب دوري أبطال أوروبا.

ورفض مورينيو حضور مؤتمره الصحافي الإلزامي بعد المباراة السبت الماضي، عقب الفوز على فياريال 1-0 في الدوري الإسباني، احتجاجًا على قرار إلغاء هدف سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور، ثم طرد اللاعب بسبب شد شعر أحد المنافسين.

وبعد خسارة ديربي العاصمة أمام أتلتيكو مدريد، لوّح مورينيو بصور مطبوعة للقطات من المباراة رأى أنه كان ينبغي فرض عقوبة على لاعبي الـ«روخيبلانكوس» بسببها.

لكن عشية مواجهة فريقه الذي دربه سابقًا في دور المجموعة الموحدة بدوري الأبطال، حاول مورينيو الابتعاد عن الجدل وقال: «أثق بجميع الحكام.. سواء في الدوري أو دوري أبطال أوروبا، فأنا دائمًا ما أدخل المباراة وأنا أحمل أفضل الانطباعات عن الحكام».

وأضاف: «لدي ثقة وآمل أن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة للفريقين والحكام. ليست لدي أي مشاعر سلبية».

وأشار مورينيو إلى أنه قد يتحدث بتفصيل أكبر حول هذا الموضوع عند عودته إلى العاصمة الإسبانية.

وتابع: «هناك وسائل إعلام إيطالية تهتم بالمباراة أكثر من اهتمامها بهذا النوع من الأمور. ستكون لدي فرصة للحديث مجددًا السبت، وأعتقد أنه من الأفضل أن ننتقل إلى موضوع آخر».

وعن القائد الأوروجوياني ولاعب الوسط فيدريكو فالفيردي، قال: «أعتقد أنه قدم أداءً ممتازًا في مباراة فياريال. لقد وجدنا ما كنا نبحث عنه. فكرت في إمكانية التقدم أكثر في المباراة والتعادل، والحاجة إلى إجراء المزيد من التغييرات».

وأضاف: «على مقاعد البدلاء، كان لدينا العديد من الخيارات الهجومية، لكنني شعرت بالحاجة إلى تغيير مركز الظهير الأيمن الذي كان لدينا في تلك اللحظة. لم أكن أرغب في إجراء تغيير جذري مثل استبدال ترينت بدومفريس. اعتقدت أن فيدي، في ظل أسلوب لعبنا وبنائه بثلاثة لاعبين، يمكن أن يصنع الفارق».

ولفت إلى أن مواجهة روما بالنسبة له عادية: «أنسى أحيانًا اسم الملعب الذي ألعب فيه ومن أواجه، وأفعل ذلك أثناء استعدادي للمباراة. بالنسبة لي، هي مجرد مباراة عادية. لم نشعر بعد بضغط دوري أبطال أوروبا الحقيقي. وبالنظر إلى المباريات المتبقية، أعتقد أن ريال مدريد وروما سيتأهلان».

من جهته، قال الفرنسي أوريليان تشواميني لاعب الوسط الذي تحدث أيضًا قبل مواجهة روما، إن لاعبي الفريق غير راضين عن بعض القرارات التحكيمية التي جاءت ضدهم.

وقال: «لا أريد التحدث عن الحكام.. نشعر حاليًا بالكثير من الإحباط بسبب هذه القرارات».

وشدد على أن مباراة الأربعاء ستكون أمام منافس صعب: «نحن نلعب ضد فريق عظيم. أشاهد مبارياته، ونعلم أنها ستكون صعبة، خاصة خارج ملعبنا».

وبالنسبة للعلاقة بين مهاجمي الريال أوضح الدولي الفرنسي: «بالنسبة لنا، الأهم هو الأداء على أرض الملعب. يمكنك سؤال المهاجمين عن علاقتهم، لكن ما رأيته على الميدان وفي الحياة اليومية هو ديناميكية جماعية رائعة. كل لاعب يحاول مساعدة الفريق قدر الإمكان، وسيساعدنا التعاقد مع يان ديوماندي أكثر. سنبذل جميعًا قصارى جهدنا للفوز بالألقاب العام الجاري».

وقاد مورينيو «63 عامًا» روما بين عامي 2021 و2024، وأحرز معه لقب دوري المؤتمر الأوروبي «كونفرنس ليج» عام 2022، وبلغ نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الموسم التالي.

وفاز الريال على إنتر ميلان الإيطالي 2-1 في المباراة الأولى بدوري الأبطال الموسم الجاري، فيما تعادل روما وغلطة سراي التركي 2-2.

شرح الصورة: جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد وأوريليان تشواميني لاعب الوسط في المؤتمر الصحافي الثلاثاء.. والبرازيلي فينيسيوس جونيور يمر بالكرة خلال الحصة التدريبية الثلاثاء قبل السفر إلى روما (الفرنسية) و(المركز الإعلامي - ريال مدريد)