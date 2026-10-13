«البحر الأحمر السينمائي» تستعرض فنون السرد البصري

استضافت معامل البحر الأحمر السينمائي، التابعة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، جلسة حوارية ضمن سلسلة «إنسباير»، خلال محطة سيول من برنامج الأفلام الطويلة، بالتزامن مع مشاركة المؤسسة في مهرجان بوسان السينمائي الدولي، تناولت دور التصوير السينمائي في بناء الهوية البصرية للأفلام وتعزيز السرد القصصي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) ناقشت الجلسة العلاقة الإبداعية بين مدير التصوير والمخرج، وأهمية توظيف الصورة في التعبير عن القصة والشخصيات، بما يسهم في تشكيل لغة بصرية مميزة لكل عمل سينمائي.

واستعرضت الجلسة تجارب مهنية في التصوير السينمائي الكوري، من خلال أعمال بارزة مع تسليط الضوء على دور التكوين البصري في خدمة البناء الدرامي للأفلام.

وتأتي الجلسة ضمن جهود معامل البحر الأحمر السينمائي لتبادل الخبرات والمعارف، وتطوير قدرات صُنّاع الأفلام، وتعزيز التواصل مع الخبرات السينمائية الدولية.

وتشارك مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان بوسان السينمائي الدولي، المقامة في كوريا خلال الفترة حتى الخميس المقبل، بعشرة أفلام مدعومة، في أكبر حضور لها بتاريخ مشاركاتها في المهرجان.