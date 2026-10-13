بونو.. شباك نظيفة بعد عام ونصف

حافظ المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، على نظافة شباكه في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد سبع مباريات متتالية ضمن المسابقة استقبل خلال كل منها هدفًا واحدًا على الأقل.

وحال الحارس دون اهتزاز شباكه في مباراة الهلال مع السد القطري، الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من مجموعة الغرب، التي أنهاها «الأزرق» فائزًا بهدفين نظيفين.

وتعود المرة السابقة التي خرج فيها بونو بشباك نظيفة في «النخبة» إلى مباراة الهلال مع جوانزو الكوري الجنوبي، لحساب الدور ربع النهائي من نسخة 2024ـ2025. وانتصر الهلال 7ـ0 في تلك المباراة التي جرت بتاريخ 25 أبريل 2025.

وشهدت المباريات الآسيوية السبع التالية لبونو استقباله هدفًا واحدًا أو أكثر، بداية من لقاء الأهلي في دور الأربعة من تلك البطولة، وبعده أمام الدحيل والسد والغرافة القطريين، وناساف كارشي الأوزبكي ضمن مجموعة الغرب من النسخة التالية، وتواصلت السلسلة أمام السد في نصف النهائي، ثمّ أمام الغرافة في أولى جولات النسخة الجارية.

وكان بونو غائبًا في 3 مباريات لم يستقبل خلالها الهلال أهدافًا ضمن النسخة الماضية من البطولة.