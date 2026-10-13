آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
الصورة .. قصة
الاتحاد يتعثر
2026.10.13 | 11:41 pm
خسر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم أمام ضيفه شباب الأهلي الإماراتي 1ـ2، الثلاثاء على ملعب الإنماء في جدة ضمن الجولة الثانية من منافسات مجموعة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة تصوير: عدنان مهدلي
الأكثر قراءة
1
بـ 16 هدفا.. رونالدو يتقاسم صدارة هدافي النصر آسيويا
2
من هي بشاير الغانم الرئيس التنفيذي للعمليات في نادي النجمة؟
3
بوباس: السعودية بلد عظيم.. وقادرون على كاظمة
4
أنجيلو: ألعب في مركز جيسوس.. ورؤى المدربين تختلف
5
صحف العالم: لفتة رونالدو مع الشعار السعودي مؤثرة
6
ترحيل 3 مباريات.. كلاسيكو الأهلي والنصر يتأجل 5 أشهر
7
الهلال.. إنزاجي يريح تمبكتي وناصر ويعيد سافيتش
8
الطبيب يمنح العقيدي خيارين
Previous
Next
اخترنا لكم
من هي بشاير الغانم الرئيس التنفيذي للعمليات في نادي النجمة؟
بيع صقر الدبدبة بـ 106 آلاف ريال
سيتي ينجو من «أنفيلد» والشكوك تُحاصر الدوري الإنجليزي
ماذا تعرف عن نيفتشي الأوزبكي منافس النصر؟
«كلاسيكو» الدور الأول.. سيطرة هلالية وغياب اتحادي
×
الكرة السعودية
2026-10-13 23:55:25
بونو.. شباك نظيفة بعد عام ونصف
الصورة .. قصة
2026-10-13 23:19:35
انطلاقة الأزرق
الكرة السعودية
2026-10-13 23:06:43
ترحيل 3 مباريات.. كلاسيكو الأهلي والنصر يتأجل 5 أشهر
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-10-07 20:59:16
90 اخترقوا حقوق الاتحاد.. وإجراءات نظامية تشمل التعويض
الصورة .. قصة
2026-10-04 23:20:54
تحضيرات النهائي تبدأ
الكرة السعودية
2026-10-02 23:21:31
بـ 34 هدفا.. «العنابي» ثالث ضحايا «الأخضر»
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-10-13 23:06:43
ترحيل 3 مباريات.. كلاسيكو الأهلي والنصر يتأجل 5 أشهر
الكرة السعودية
2026-10-13 22:25:46
الخليج ينتظر فحوصات موريس وكريسبو
الكرة السعودية
2026-10-12 00:29:36
ليتش: انتصرنا بالروح.. وفترة التوقف جيدة
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-10-14 00:12:09
فيسينج: الخسارة محبطة.. والحظ لم يحالفنا
الكرة السعودية
2026-10-13 23:06:43
ترحيل 3 مباريات.. كلاسيكو الأهلي والنصر يتأجل 5 أشهر
الكرة السعودية
2026-10-13 22:40:41
الموسم الثاني آسيويا.. الاتحاد دون انتصار في أول جولتين
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-10-13 23:26:54
الطبيب يمنح العقيدي خيارين
الكرة السعودية
2026-10-13 23:06:43
ترحيل 3 مباريات.. كلاسيكو الأهلي والنصر يتأجل 5 أشهر
الكرة السعودية
2026-10-13 01:52:53
أنجيلو: ألعب في مركز جيسوس.. ورؤى المدربين تختلف
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-10-13 23:06:43
ترحيل 3 مباريات.. كلاسيكو الأهلي والنصر يتأجل 5 أشهر
الكرة العالمية
2026-10-12 23:53:20
بعد خسارة «الديربي».. الزمالك يشتكي المخرج
الكرة السعودية
2026-10-12 23:24:43
الأهلي يكبد فيتوريا الخسارة الثانية
Previous
Next
×
منوعات
2026-10-09 00:17:29
حفل شاكر.. التذاكر تنفد في دقائق
منوعات
2026-10-08 21:34:07
آل الشيخ يعلن تفاصيل بطاقة «المكسيك ضد العالم»
منوعات
2026-10-07 23:17:40
بعد نفاد تذاكر شاكر.. آل الشيخ يعلن الليلة الثانية
Previous
Next
×
ESports
2026-10-12 16:40:02
«Final Fantasy VII Remake» تنضم إلى سباقات سونيك في 2027
ESports
2026-10-12 16:29:28
سلسلة الرعب تعود إلى لعبة «Battlefield 6»
ESports
2026-10-09 16:11:57
الدوسري يعلن عن دعم فالكونز صناع المحتوى
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث