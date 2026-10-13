الاتحاد يتعثر

خسر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم أمام ضيفه شباب الأهلي الإماراتي 1ـ2، الثلاثاء على ملعب الإنماء في جدة ضمن الجولة الثانية من منافسات مجموعة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة تصوير: عدنان مهدلي