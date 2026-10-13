الرئيسية / الصورة .. قصة

الاتحاد يتعثر

2026.10.13 | 11:41 pm
خسر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم أمام ضيفه شباب الأهلي الإماراتي 1ـ2، الثلاثاء على ملعب الإنماء في جدة ضمن الجولة الثانية من منافسات مجموعة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة تصوير: عدنان مهدلي
الاتحاد يتعثر

الاتحاد يتعثر

الاتحاد يتعثر

الاتحاد يتعثر

الاتحاد يتعثر