فيسينج: الخسارة محبطة.. والحظ لم يحالفنا

أكد الألماني ينس فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم أن الحظ لم يحالف لاعبيه أمام شباب الأهلي الإماراتي في المباراة التي خسرها 1-2، الثلاثاء في ثاني جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال فيسينج في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «واجهنا مباراة صعبة أمام فريق قوي وكان بالإمكان تسجيل أكثر من هدف والخروج بنتيجة إيجابية ولكن الحظ لم يكن معنا».

وأضاف المدرب الألماني: «البداية غير الجيدة أثرت علينا، وارتكبنا أخطاء سهلة للغاية، واستقبلنا هدفين مبكرين، ونحن محبطون».

وأرجع فيسينج إشراكه مهاجمًا ثالثًا في الشوط الثاني إلى رغبته في الاستفادة من الكرات العرضية، وأوضح: «كانت لدينا عدة حلول، واستحوذنا في ملعب الخصم وسنحت لنا فرص، ولكن لم تسر الأمور بالشكل المطلوب».

وعن مدى تأثر فريقه بالإرهاق جراء خوضه مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال، السبت، أجاب المدرب الألماني: «المباراة كانت صعبة قبل يومين، وواجهنا ظروف الطيران الصعبة، وهذه الأمور لن تكون أعذارًا لنا، وتغيير اللاعبين طبيعي من خلال تحليل الأمور واختيار الأنسب واتخاذ القرار الأفضل»

وأقر مدرب الاتحاد بتأثير فترة التوقف على مردود فريقه، وأضاف: «أول توقف طويل بكل تأكيد مؤثر وتعرضنا لخسارتين وعلى الرغم من عدم خسارتنا قبل التوقف إلا انه كانت هناك مشاكل في الفريق وسنحلل الأمور خلال الأيام المقبلة لتحسين الوضع».