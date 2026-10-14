شكرا رونالدو.. هكذا يكون احترام الأوطان

ليست كل المشاهد التي تصنعها كرة القدم أهدافًا تُسجَّل، أو بطولات تُرفع، أو انتصارات تُخلَّد في ذاكرة الجماهير. فهناك مواقف تتجاوز حدود المستطيل الأخضر، وتبقى راسخة في الذاكرة لأنها تلامس المشاعر، وتحمل من المعاني ما هو أكبر من كرة القدم نفسها.

هذا ما فعله الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، خلال مواجهة فريقه أمام نيفتشي الأوزبكي، حين قبّل شعار المملكة العربية السعودية «السيفين والنخلة»، ورفع العلم السعودي، ووضع الوشاح الوطني حول رقبته، في مشهد لم يكن عابرًا، بل حمل رسالة جميلة من الاحترام والتقدير والاعتزاز بالوطن الذي احتضنه.

رونالدو، الذي وقف على منصات التتويج العالمية، ورفع أعظم الكؤوس، وحصد أرفع الجوائز الفردية، لم يكن بحاجة إلى مشهد كهذا ليضيف إلى تاريخه الكروي الحافل بالإنجازات، لكنه أضاف إلى رصيده الإنساني موقفًا يستحق الإشادة، وأثبت أن عظمة النجوم لا تُقاس بما يحققونه داخل الملاعب فحسب، بل بما يحملونه من احترام وتقدير خارجها.

قد تشتري الأموال عقود أعظم نجوم كرة القدم، لكنها لا تستطيع شراء المشاعر الصادقة، ولا فرض المحبة والاحترام. ولهذا كانت لقطة رونالدو مختلفة، لأنها تجاوزت العلاقة التقليدية بين لاعب محترف ونادٍ يدافع عن ألوانه، إلى مساحة أوسع من التقدير للمملكة العربية السعودية ورموزها الوطنية.

ورغم الأحداث والتحديات التي تمر بها المملكة العربية السعودية، حرص كريستيانو رونالدو على أن تكون له بصمة مختلفة، وموقف يحمل رسالة محبة وتقدير لهذا الوطن. ففي وقت تتجه فيه الأنظار إلى المملكة، اختار النجم البرتغالي أن يعبّر بطريقته الخاصة عن اعتزازه بها، فقبّل شعارها، ورفع رايتها، وتوشّح بعلمها، في مشهد تجاوز حدود الرياضة، وحمل دلالات إنسانية ووطنية عميقة.

ولعل أجمل ما في موقف رونالدو أنه لم يكن مطالبًا بأن يفعل ذلك، لكنه اختار أن يترك بصمة في قلوب السعوديين، في رسالة تؤكد أن احترام الأوطان لا يحتاج إلى جنسية، وأن تقدير الوطن الذي احتضنك هو أحد أسمى معاني الوفاء.

والأجمل في ذلك المشهد أن رونالدو لم يرفع شعار ناديه هذه المرة، بل رفع راية وطن بأكمله، ولم يقبّل شعار بطولة أو كأس، بل قبّل رمزًا وطنيًا يحمل تاريخ المملكة وهويتها وسيادتها. وهنا تحديدًا تكمن عظمة الموقف، حين يدرك نجم بحجم رونالدو أن احترام الأوطان ورموزها قيمة تتقدم على كل الألقاب والإنجازات.

إن ما قدمه رونالدو ليس مجرد لقطة جميلة تتداولها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بل رسالة تؤكد أن السعودية لم تعد محطة عابرة في مسيرة النجوم العالميين، وإنما وطن يترك أثره في نفوس من يعيشون على أرضه، ويتعرفون على ثقافته وقيمه ومكانته.



شكرًا كريستيانو رونالدو..

شكرًا لأنك أدركت أن لهذا الوطن مكانة لا تُقاس بالأموال، وأن لعلمه وشعاره قيمة عظيمة في قلوب أبنائه، وأن احترام رموزه هو أقصر الطرق إلى قلوب السعوديين.

لقد سجلت في مسيرتك مئات الأهداف، وصنعت لحظات تاريخية لا تُنسى، لكنك في ذلك المشهد سجلت هدفًا من نوع آخر، هدفًا في قلوب السعوديين، لا يحتاج إلى حكم يحتسبه، ولا إلى تقنية تؤكد صحته.

فالأهداف تصنع المجد الرياضي، والبطولات تكتب التاريخ، أما المواقف النبيلة فتصنع المحبة التي لا تنتهي بصافرة الحكم.