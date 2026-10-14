جاردين: انتصر الأفضل.. وسردار: التركيز سر التفوق

أبدى البرازيلي أندريه جاردين، مدرب فريق شباب الأهلي الإماراتي الأول لكرة القدم، سعادته بالفوز 2-1 على الاتحاد، الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي المؤتمر الصحافي بعد نهاية المواجهة، قال جاردين: «المباراة كانت صعبة خصوصًا علينا وتحملنا الضغط من الخصم في الهجوم».

وأضاف المدرب البرازيلي: «تحدثت قبل المباراة أننا نريد الاعتماد على المرتدات والمزج بين الدفاع والهجوم والفريق الأفضل حقق الانتصار».

من جهته، أهدى سرادر أزمون لاعب الفريق الإماراتي وصاحب الهدفين في المباراة الفوز إلى جماهيرهم، مؤكدًا أن فريقه لعب مباراة صعبة بتركيز عالٍ أمام فريق وصفه بالقوي ويملك كفاءة عالية.