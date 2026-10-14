الأوطان الحقيقية تُصنع بالقيادة الحكيمة وبالرجال الأوفياء، السعودية اليوم أثبتت، وتثبت دائمًا، أنها بحفظ الله قوية بقادتها الذين يقفون في وجه كل خطر، وبرجالها الأبطال الذين يحرسون أرضها بلا تردد ولا تراجع. عزم القيادة وبأس السواعد هما الحصن الذي تتكسر عنده كل أطماع العابثين، والدرع الذي يظلل هذه الأرض بالسلام والكرامة.

لا مساحة للوقوف في المنتصف

حين يتعلق الأمر بالوطن، تسقط كل الحسابات الجانبية وتتلاشى الرماديّات. لا يوجد شيء اسمه «حياد» حين تكون راية بلادك هي المستهدفة، إما أن تكون في صف الوطن بقلبك ووقفتك، أو تخرج من المشهد تمامًا غير مأسوف عليك. الانتماء الحقيقي هنا لا يحتمل التردد ولا يقبل أنصاف الحلول، بل هو وقفة شجاعة وواجب تثبت لمن يهمه الأمر أن حدود السعودية خطّ أحمر.

تكاتف يضرب به المثل

في كل مرة تختبر الأيام هذا الشعب، يظهر المعدن الحقيقي والتلاحم الذي يدهش العالم. وقفة السعوديين مع بعضهم في الشدة والرخاء ليست مجرد موقف عابر، بل هي ملحمة تكاتف يضرب به المثل، قلوب تلتف حول بعضها، وسواعد تشد أزر بعض، وجبهة واحدة لا تستطيع أي ريح أن تخلخل صفوفها. هذا التعاضد هو السور الأقوى الذي يلتف حوله الجميع.

دعاء دائم بالاستقرار

ستبقى هذه الأرض منيعة، شامخة، وآمنة، تزهو بعزها وتطوي كل عاصفة بيقين أبنائها.

اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان، واحفظ هذا الوطن وقادته وشعبه، واجعل رايته خفاقة عالية لا تكسرها ريح.

الحياة أقصر من أن نعيشها بلا موقف، والمستقبل ينتمي لأمةٍ تقف صفًا واحدًا، وتثبت في كل اختبار أن السعودية فوق كل عاصفة، منيعة، سيدة، وخالدة.