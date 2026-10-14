أتلتيكو يزيد متاعب «الشياطين الحمر»

زاد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم متاعب ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بالفوز عليه 2-0 الثلاثاء، بالجولة الثانية من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا.

وعلى ملعب «طيران الرياض متروبوليتانو» الذي يستضيف النهائي في يونيو، دخل يونايتد اللقاء من دون فوز في مبارياته الأربع الأخيرة في كافة المسابقات، وهي أسوأ بداية موسم له بالدوري الممتاز منذ 40 عامًا «6 نقاط من أول 6 مباريات».

لكن فريق المدرب مايكل كاريك فاز بمباراته القارية الأولى على الوافد الجديد صباح الأذري 4-0، ما جعله متحفزًا لتحقيق فوزه الأولى على الإطلاق ضد أتلتيكو في دوري الأبطال في خامس مباراة بينهما.

إلا أن أتلتيكو بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني دخل اللقاء على خلفية أربعة انتصارات متتالية في الدوري المحلي، كان له كلمته بين جماهيره وحقق فوزه الأول بعدما بدأ المشوار بخسارة أمام الفريق الإنجليزي الآخر ليفربول «1-2».

وكانت البداية صعبة على يونايتد، إذ اهتزت شباكه بعد 47 ثانية فقط عندما توغل أليكس بايينا في منطقة الجزاء ثم عكس الكرة لتصل إلى بابلو باريوس، فسددها الأخير في الشباك بعدما مرت من تحت المدافع الشاب أيدن هيفن.

ولم يتأثر فريق «الشياطين الحمر» وحاول العودة إلى اللقاء وحصل على بعض الفرص للتسجيل، أبرزها للكاميروني براين مبومو وماركوس راشفورد، لكن من دون توفيق، ثم للقائد البرتغالي برونو فرنانديش في الشوط الثاني من دون أي تعديل على النتيجة.

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 79 حين استفاد أتلتيكو من التفوق العددي نتيجة طرد الفرنسي ليني يورو قبلها بخمس دقائق لارتكابه خطأ على الكندي جوناثان ديفيد حين كان يتوجه الأخير للانفراد بالمرمى، لإضافة الهدف الثاني عبر البديل النيجيري ايدمولا لوكمان بعد متابعته تسديدة لديفيد.