أرسنال يكسب ليل.. وبروج يصدم إنتر

حقق فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم فوزه الثاني في منافسات المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا، بفوزه الثلاثاء على ضيفه ليل الفرنسي بثلاثية نظيفة.

وبعد شوط أول عانى خلاله لترجمة أفضليته والوصول إلى الشباك، تحرر أرسنال في الشوط الثاني حين منحه الهولندي يوريين تيمبر التقدم بعد تمريرة من نوني مادويكي «64».

وسرعان ما أضاف الثاني بعد خطأ من الجزائري نبيل بن طالب، ما سمح للبديل النرويجي مارتن أوديجارد في خطف الكرة وتمريرها للبديل الآخر بوكايو ساكا الذي عكسها لإيبيريتشي إيزي، فأودعها الأخير الشباك «67».

وحسم ساكا الذي دخل وأوديجارد والألماني كاي هافيرتز قبل دقيقتين من الهدف الثاني، النقاط الثلاث بعد لعبة جماعية شارك فيها البدلاء الثلاثة «71».

وشهدت المباراة عودة المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو إلى ملعب «الإمارات» لمواجهة فريقه السابق، حيث لقي استقبالًا حارًا من الجماهير ولاعبي أرسنال.

وفي سان سيرو وبعدما خسر مباراته الأولى على ملعب ريال مدريد الإسباني 1-2، مني إنتر بهزيمة صادمة أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي 3-4.

ووجد إنتر نفسه متخلفًا في الدقيقة 30 من ركلة جزاء انتزعها البرتغالي كارلوس فوربس من التركي هاكان تشالهانأوغلو بعد انطلاق من منطقة فريقه، ونفذها نيكولو تريسولدي بنجاح «30».

لكن فريق المدرب الروماني كريستيان كيفو أدرك التعادل قبيل نهاية الشوط الأول عبر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بعد تمريرة بكعب القدم من فيديريكو ديماركو «44».

ومن خطأ فادح للحارس الإسباني جوسيب مارتينيز الذي خرج لقطع الطريق أمام فوربس، عاد بروج للتقدم في الشوط الثاني بعدما أوصل البرتغالي الكرة إلى نيكولو تريسولدي الذي سجل في الشباك الخالية هدفه الشخصي الثاني «63»، ثم أضاف الثالث بعدما تابع تسديدة من المتألق فوربس «74».

وبعدما قلص لاوتارو الفارق بهدفه الشخصي الثاني إثر متابعة تسديدة الكرواتي بيتار سوتشيتش «81»، أضاف روميو فيرمان الهدف الرابع للضيوف «87»، قبل أن يرد البديل الإيفواري أنج-يوان بوني متأخرًا جدًا لإنتر «3+90».