برشلونة يكتسح غلطة سراي.. والبايرن يتعثر بالتعادل

سحق برشلونة الإسباني مضيفه غلطة سراي التركي برباعية، فيما سقط فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم المنقوص عدديًا في فخ التعادل أمام مضيفه فيكينغ النرويجي 3-3 الثلاثاء، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الموحدة من دوري أبطال.

وفي إسطنبول افتتح غلطة سراي التسجيل في مرمى برشلونة بواسطة الروسي أليكسي باتراكوف «28».

لكن الفريق الكاتالوني عاد قبل نهاية الشوط بهدف المدافع البرتغالي جواو كانسيلو «43»، قبل أن يُكمل عودته في ثلاث دقائق، بهدفي فيرمين لوبيز «50» والإنجليزي أنتوني جوردون «53»، ومن ثم الألماني كريم أدييمي الأمور «65».

وهذا هو الفوز الثاني لبرشلونة بعد أن تغلب على أيندهوفن الهولندي 5-1، فيما تلقى الفريق التركي الخسارة الثانية بعد 1-3 أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وفي المباراة الثانية بدا أن البافاري في طريقه إلى تحقيق عودة مذهلة، بعد تأخره بهدفي الأسترالي جاني ستينسنس «2» وبيتر كريستيانسن «38»، لكنه أظهر وجهه الأخر الشوط الثاني.

وعاد بطل ألمانيا بثلاثية الإنجليزي هاري كاين «54» من ركلة جزاء و«60» والكولومبي لويس دياز «71»، قبل أن يخسر جهود الفرنسي مايكل أوليسيه إثر طرده «73».

واستغل أصحاب الأرض التفوق العددي وعادوا بالنتيجة بهدف قاتل سجله البديل هيرمان هاوغن «90».

وعلى الرغم من النتيجة التي تُعد مخيبة لبايرن، تابع فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني سلسلة مبارياته من دون هزيمة في مختلف المسابقات، والتي وصلت إلى 14 مباراة.

وقلب فياريال الإسباني تأخره أمام ضيفه نابولي وفاز عليه 3-1 بفضل أهداف الجورجي جورج ميكاوتادزه «23» والأوروجوياني سانتياجو مورينو «26» والبديل الكندي تاني أولواسيي «86» بعد هدف السبق من الكوسوفي أمير رحماني «8».

وقاد برايان جرودا فريقه لايبزيج الألماني إلى الفوز 1-0 على ضيفه أيندهوفن الهولندي الذي أهدر له الكرواتي المخضرم إيفان بيريشيتش ركلة جزاء.