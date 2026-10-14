عودة جيرو

عاد المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو إلى ملعب الإمارات، الذي خاض عليه مبارياته بقميص أرسنال بين صيف 2012 يناير 2018، لكن هذه المرة مدافعًا عن ليل الفرنسي في مباراة الفريقين لحساب الجولة الثانية من دور المجموعة الموحدة لدوري الأبطال. وعلى الرغم من الخسارة وجد جيرو «40 عامًا» استقبالًا حافلًا من مشجعي ولاعبي أرسنال ومدربهم الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي زامله إبان لعبه مع الفريق اللندني. ويملك الدولي الفرنسي السابق 203 مباريات مع أرسنال سجل خلالها 105 أهداف وصنع 38، وتوج بثلاثة ألقاب في كأس الاتحاد ومثلها في الدرع الخيرية، قبل أن ينتقل إلى الجار تشيلسي ويبقى معه حتى 2021. (رويترز)