أخضر الأثقال.. 50 ميدالية في تحدي العربية

أنهى المنتخب السعودي لرفع الأثقال مشاركته في البطولة العربية للناشئين والشباب والكبار والسيدات على مستوى الفرق والفردي في مدينة مستغانم في الجزائر.

وحقق الأخضر السعودي المركز الثاني في فئتي الناشئين والشباب، والثالث في الكبار لفئة الفرق، إضافة إلى الثالث في منافسات الناشئات والسيدات.

وعلى صعيد الميداليات الفردية حصد المنتخب السعودي خلال مشاركته 50 ميدالية متنوعة بواقع 14 ميدالية ذهبية و16 ميدالية فضية و20 ميدالية برونزية في منافسات الخطف والنتر و المجموع بمختلف الأوزان والفئات.