السوبر السعودي.. القادسية يواجه الأهلي.. والنصر أمام الخلود

أجريت قرعة بطولة كأس السوبر السعودي 2026 ـ 2027 في الكويت، الأربعاء، والتي تشهد مشاركة 4 أندية، وتنظم خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر المقبل.

وأسفرت القرعة عن مواجهة فريق القادسية الأول لكرة القدم نظيره الأهلي في المباراة الأولى، فيما يلاقي النصر نظيره الخلود في المواجهة الثانية.

وتُلعب البطولة خلال الفترة من 19 حتى 23 ديسمبر المقبل، فيما تحدد أوقات المواجهات في وقت لاحق.

ويشارك النصر في البطولة بصفته بطلًا لمسابقة دوري روشن السعودي، فيما يأتي الخلود بصفته وصيف مسابقة كأس الملك، فيما يلعب الأهلي البطولة بصفته ثالث ترتيب مسابقة دوري «روشن»، والقادسية بحلوله في المركز الرابع.