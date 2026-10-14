الاتحاد الكوري يدافع عن لاعبيه بعد هجوم الجماهير

طالب الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم جماهيره بالتوقف عن الهجمات الشخصية المفرطة، محذرًا من العبء النفسي الذي قد يلحق بلاعبي المنتخب الأول لكرة القدم الذين يتعرضون للهجوم منذ إخفاقهم في نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الصيف الماضي.

وتسبب الخروج من المونديال في استقالة هونج ميونج، مدرب المنتخب الكوري السابق، في الوقت الذي ينتظر فيه الإسباني روبرت مورينو قرارًا بشأن إمكانية تمديد عقده بعد تكليفه بالمهمة.

ومع اقتراب موعد كأس آسيا في يناير المقبل في السعودية، يواجه المنتخب الكوري الجنوبي اتهامات بوجود انقسامات داخلية.

وتشير تقارير إعلامية محلية إلى أن بعض اللاعبين الشباب يشعرون بأن بعض المخضرمين في الفريق، بمن فيهم القائد سون هيونج-مين «34 عامًا»، يعرقلون تقدمهم.

وفي بيان مطوّل، أدان الاتحاد ما وصفه بمحاولات زرع الفتنة.

وقال في بيان: «انتشرت أخيرًا معلومات غير موثقة وادعاءات تخمينية حول لاعبي المنتخب على مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات الإلكترونية، حيث يتعرض بعض اللاعبين لانتقادات مفرطة وهجمات شخصية».

وأضاف: «يتجاوز هذا السلوك حدود النقد المشروع، وقد يُلقي بعبء نفسي ثقيل على اللاعبين»، وحث الجماهير على الامتناع عن «التكهنات حول ديناميكيات المنتخب الداخلية وتأجيج الانقسامات داخله».

وقد ثارت التكهنات حول وجود خلافات بعدما ألقى كيم مين-جاي «29 عامًا»، مدافع بايرن ميونيخ الألماني، حذاءه غاضبًا عقب استبداله في الشوط الثاني من المباراة المخيبة للآمال التي انتهت بالتعادل السلبي على أرضه أمام فنزويلا الشهر الجاري.

وقال كيم لاحقًا «على كل لاعب أن يركّز ويبذل قصارى جهده»، ما زاد من الحديث عن وجود انقسامات داخل المنتخب.

وتأتي هذه العاصفة الأخيرة في أعقاب غضب شعبي عارم إزاء سلوك بعض اللاعبين الذين حصلوا على إعفاءات من الخدمة العسكرية الإلزامية بعد فوزهم بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية.

وأثارت احتفالاتهم بعد المباراة، والتي اعتُبرت مؤشرًا على أن الإعفاءات العسكرية كانت دافعهم الرئيس، ردود فعل غاضبة، ودفعت كانج شين-تشول وزير الدفاع إلى التعهد بتقليص هذه الميزة.