دورة ووهان: شفيونتيك تنتصر.. وخروج بيجولا

استهلت إيجا شفيونتيك، المصنفة التاسعة عالميًا، مشوارها في دورة ووهان للألف نقطة بفوز ساحق على ماجدالينا فريخ بنتيجة 6ـ2 و6ـ1، في مواجهة بولندية خالصة في الدور الثاني، الأربعاء.

وهو الفوز الـ 40 خلال العام الجاري للمتوجة بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، وما زالت في طريقها لمواجهة محتملة في ربع النهائي مع البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى في الدورة والثانية عالميًا والمتوجة باللقب ثلاث مرات «2018 و2019 و2024».

وعلى الرغم من النتيجة الساحقة، كانت المجموعة الأولى متقاربة، واستمرت لأكثر من ساعة وتطلبت من شفيونتيك تعويض تأخرها 0ـ2 وإنقاذ 7 من أصل 8 فرص لكسر إرسالها قبل أن تتقدم أخيرًا في نقطة المجموعة الرابعة.

وبضغطها المتواصل بضرباتها الأمامية القوية، فازت شفيونتيك بالشوط العاشر تواليًا وتقدمت 4ـ0 في المجموعة الثانية.

وفقدت المصنفة الأولى عالميًا سابقًا زخمها لفترة وجيزة، حيث كسرت فريخ إرسالها، لكنها استعادت توازنها لتتأهل إلى دور الـ16، حيث تنتظر إحدى اللاعبتين المتأهلتين من الخاسرتين المحظوظتين، التايلاندية لانلانا تارارودي أو الأمريكية اشلين كروجر.

وحققت اللاتفية يلينا أوستابينكو مفاجأة بفوزها على الأمريكية جيسيكيا بيجولا الثانية بنتيجة 2ـ6 و7ـ6 «9ـ7» و6ـ3.

وكما فاجأت البريطانية سوناي كارتال، المصنفة 170 عالميًا والتي غابت ستة أشهر هذا العام بسبب كسر إجهادي في العمود الفقري، السويسرية بليندا بنشيتش، التاسعة، وفازت عليها 6ـ0 و7ـ5 لتضمن موعدًا مع الإيطالية جازمين باوليني «15» الفائزة على التشيكية نيكولا بارتونكوفا 7ـ6 «7ـ5» و6ـ3.

وتغلبت إيفا يوفيتش العاشرة على الأوكرانية ديانا ياستريمسكا 6ـ4 و6ـ1، فيما نجحت مواطنة الأخيرة إيلينا سفيتولينا الخامسة في تجاوز عقبة الروسية ليودميلا سامسونوفا بفوزها عليها 6ـ2 و5ـ7 و6ـ2.

وتجاوزت التشيكية كارولينا موخوفا السادسة في مباراة ماراثونية منافستها الأمريكية كايتي ماكنيلي 3ـ6 و7ـ6 «7ـ1» و7ـ6 «7ـ4»، وفازت الروسية ديانا شنايدر «11» على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 6ـ2 و6ـ2.