الإضراب يؤجل مواجهة برشلونة وأرسنال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الأربعاء، تأجيل مباراة فريق برشلونة الأول لكرة القدم للسيدات وضيفه أرسنال في دوري أبطال أوروبا لمدة يوم واحد، لتلعب 12 نوفمبر ‌بدلًا من موعدها ‌الأصلي.

وكانت ⁠المباراة، ضمن مرحلة ⁠الدوري، مقررة على ملعب «كامب نو»، فيما سيبقى موعد انطلاقها دون تغيير عند الـ 06:45 بتوقيت وسط أوروبا.

وأوضح «يويفا» ⁠أن قرار التأجيل اتخذ ‌بالتوافق ‌مع الناديين ووفقًا للوائح المسابقة، ‌بعدما تبين تعذر لعب ‌المباراة في موعدها المحدد مع استيفاء الشروط التنظيمية المطلوبة.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة ‌طلب من «يويفا» الأسبوع الماضي إعادة النظر في ⁠موعد ⁠المباراة بسبب الإضراب العام المقرر في إسبانيا على خلفية أزمة الإسكان.

وأكد المنظمون أن التذاكر المشتراة للمباراة في موعدها الأصلي ستظل صالحة للموعد الجديد، في حين يحق للجماهير التي لن تتمكن من الحضور استرداد قيمة التذاكر كاملة.