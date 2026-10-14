بالخلود.. النصر يتجاوز الهلال والاتحاد

يلاقي فريق النصر الأول لكرة القدم، حامل لقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي، نظيره الخلود في كأس السوبر السعودي 2026ـ 2027 بعدما أسفرت القرعة التي أجريت، الأربعاء، عن مواجهتهما في نصف نهائي النسخة الثالثة عشرة التي تحتضنها الكويت خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر المقبل.

وبمواجهة الخلود وصيف بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين يصل النصر إلى مواجهة 6 أندية مختلفة في البطولة ويعد الأكثر، إذ سيتجاوز الهلال والاتحاد اللذين سبق لهما أن لعبا أمام 5 أندية.

ويعد الهلال أكثر الأندية التي واجهت النصر في البطولة بواقع 4 مرات، ثم التعاون والاتحاد مرتين لكل منهما، فيما لعب النصر أيضًا أمام الشباب والأهلي مرة واحدة.

ونجح النصر في تحقيق لقب بطولة كأس السوبر السعودي مرتين في نسختي 2019ـ 2020، و2020ـ 2021.