أمام الأهلي.. القادسية يعادل رقم الهلال

أسفرت قرعة كأس السوبر السعودي، في نسختها الثالثة عشرة، عن مواجهة فريق الأهلي الأول لكرة القدم أمام نظيره القادسية في المواجهة الأولى للبطولة، التي تحتضنها الكويت خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر المقبل.

ويعادل القادسية بمواجهته الثانية المنتظرة أمام الأهلي في كأس السوبر رقم الهلال أمام الفريق الجداوي إذ لعب أمامه مواجهتين منذ انطلاق البطولة.

وشارك الأهلي في أربع نسخ سابقة ولعب أمام الهلال مرتين، وأمام النصر والقادسية بواقع مرة واحدة.

ونجح الأهلي في الانتصار على القادسية في نصف نهائي النسخة الماضية بنتيجة 5ـ1 وتأهل إلى النهائي وخطف اللقب من أمام النصر.

واستحدث النظام الجديد للبطولة بمشاركة أربعة أندية منذ نسخة 2022 ـ 2023.

ويعد الهلال الأكثر تحقيقًا للبطولة منذ انطلاقها موسم 2013 ـ 2014 بواقع 5 ألقاب، ثم النصر والأهلي بلقبين، والفتح، والشباب، والاتحاد بلقب واحد.